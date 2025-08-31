Tatsächlich soll es einmal Zeiten gegeben haben, in denen „Panama“ nicht als Synonym für krumme Geldgeschäfte galt, sondern als Sehnsuchtsort. Jedenfalls für den kleinen Tiger und den kleinen Bären, die aus einem Fluss eine verführerisch nach Bananen riechende Kiste angeln. Von da an steht für sie fest: auf nach Panama! Doch wie es im Leben gerne mal ist, stellt sich auch in dem Stück „Oh, wie schön ist Panama“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Janosch im Münchner Theater für Kinder letztendlich heraus, dass der Weg das Ziel ist.

Im Falle der beiden Freunde sind es die Abenteuer, die sie auf ihrer Reise erleben: Sie begegnen einer fleißigen Maus, einem lustigen Hasen und einem gastfreundlichen Igel. Und dann ist da der listige Fuchs, der es auf eine Gans abgesehen hat. Den verkörpert seit nunmehr 13 Jahren Thomas Trüschler.

„Ich freue mich immer wieder auf diese Rolle; es ist einfach toll, zu erleben, wie die Kinder da mitfiebern. Kurioserweise halten sie oft zum Fuchs, obwohl der doch die Gans fressen will. Aber er ist auch ein ziemlich sympathischer, ein wenig trotteliger Bösewicht, der die Gans nie erwischt, egal wie laut die Kinder ihm zurufen, wo er lang zu rennen hat“, sagt Trüschler. Aber auch auf eine andere Rolle freut er sich: Von diesem September an übernimmt der Schauspieler und Regisseur die künstlerische Leitung im Münchner Theater für Kinder.

Zum Saisonauftakt hält er an einer lieb gewonnen Tradition fest: Die Inszenierung von Marianne Terplan, die seit 1984 Kinder im Vorschulalter begeistert, eröffnet auch in diesem Herbst das Programm.

Oh, wie schön ist Panama, Spielzeiteröffnung am Dienstag, 2. September, 10 Uhr, danach wieder Donnerstag, 4. September, 15 Uhr, Münchner Theater für Kinder, Dachauer Straße 46