"Als was gehst du?" Diese Frage ist im Fasching unter Kindern nahezu allgegenwärtig. Nirgends allerdings dürfte sie solch brisante Konsequenzen nach sich ziehen wie in dem Grimmschen Märchen Rumpelstilzchen , das im Münchner Theater für Kinder jüngst Premiere hatte und am 16., 17. und 23. Februar wieder zu sehen ist .

Dort hängt an der Frage der Identität beziehungsweise des Namens des Titelhelden das Schicksal des erstgeborenen Königskindes. Man erinnere sich: "Heute back' ich, morgen brau' ich, übermorgen hol' ich der Königin ihr Kind". Interessanterweise wird das magisch begabte Männlein in der Neuinterpretation des künstlerischen Leiters Michael Tasche zu einem eher bemitleidenswerten Wesen, das sich in seiner Einsamkeit nach Gesellschaft sehnt.

Der eigentliche Bösewicht ist indes ein fieser Abzocker-Graf, der hohe Abgaben von den Bauern erpresst und die schöne Müllerstochter dazu verdonnert, in der Turmkammer Stroh zu Gold zu spinnen. Als sein Plan auffliegt, kriegt die Spinnerin den König - und der Graf wird zum Mehlsäcke schleppen bei Müllers verdonnert.

Wer nun meint, dass ihn deswegen das junge Publikum bemitleidet, unterschätzt das Gerechtigkeitsgefühl von Kindern gewaltig: Als der Graf vor den Vorhang tritt und behauptet, er habe doch gar nichts gemacht, schlägt ihm ein vielstimmiges "Doooch!" entgegen. Und als er fragt: "Wollt Ihr mir helfen?", schallt es zurück: "Neiiiin!"

Detailansicht öffnen Da freuen sich die Hühner: Wenn Kater Findus zum dritten Mal im Jahr Geburtstag feiert, muss der alte Pettersson extra viel Pfannkuchentorte backen. (Foto: Ismena Schickert/Münchner Theater für Kinder)

Gewissermaßen im Dauerfasching befinden sich die Akteure in der anderen Neuinszenierung des Hauses, Pettersson und Findus feiern Geburtstag nach Sven Nordqvists viel geliebten Bilderbuchgeschichten. Die Darsteller von Hahn und Hühnern, Kater und Fuchs tragen Ganzkörperkostüme, mit denen sie auf jedem Faschingsball für Furore sorgen würden. Hier aber jubeln ihnen die jungen Zuschauer zu, wenn sie dreimal im Jahr Geburtstag feiern und mit einem genialen Plan den Hühnerdieb vertreiben (18. Februar, 2. und 17. März).

Detailansicht öffnen Zeig mir dein Tier, und ich sage dir wer du bist: Die Schüler der Wintersteinschule und ihre magischen Seelenverwandten. (Foto: Kammerpuppenspiele Bielefeld)

Die Frage "Welches Tier bist du?" wird in Margit Auers Bestseller-Reihe Die Schule der magischen Tiere in die noch viel wichtigere Frage "Welches Tier bekomme ich?" transformiert. Denn in der Wintersteinschule erhalten die Schüler, so sie Glück haben (oder solches dringend brauchen) einen tierischen Seelenverwandten, der ihm oder ihr fortan zur Seite steht. Bereits die beiden Verfilmungen der Reihe waren große Publikumserfolge, nun machen die Kammerpuppenspiele Bielefeld mit der ersten Figurentheater-Adaption des Stoffs, gemixt mit Gesang und Schauspiel, am 25., 26. und 27. Februar Station im Bürgersaal Fürstenried. Sie erzählen, wie Ida und der hilfsbereite Fuchs Rabbat, Benni und die kleine Schildkröte Henrietta Freunde werden.

Detailansicht öffnen Taugen diese drei lebendig gewordenen Holzgeister - Moritz Führmann, Anna Schudt und David Bennent (von links) - zu Verbündeten? (Foto: Farbilm-Verleih)

Nicht nur auf der Bühne, auch auf der Kinoleinwand wird Rumpelstilzchen vom 22. Februar an sein Unwesen treiben. In Thomas Stubers Familienfilm Spuk unterm Riesenrad, basierend auf der gleichnamigen DDR-Fernsehserie, verkörpert David Bennent das schaurige Männlein, das aber auch hier sympathische Züge entwickeln darf. In dem gruseligen Spaß haben drei Teenager alle Hände voll zu tun, als durch einen Blitzeinschlag an der Geisterbahn drei Holzgeister lebendig werden. Dabei richten Rumpelstilzchen, eine Hexe (Anna Schudt) und ein Riese (Moritz Führmann) mit ihren magischen Fähigkeiten zwar mächtig Chaos an, werden zu guter Letzt aber doch zu Verbündeten der Jugendlichen. Schließlich gilt es, den Freizeitpark zu retten (Mathäser Filmpalast und Museums Lichtspiele).