Von Tom Soyer

Vielleicht haben Sie sich ja auch schon mal gefragt, warum da am Westtor der Münchner Großmarkthalle an einigen Wochentagen und auch am Samstag so eine lange Menschenschlange steht? Das sind Menschen, denen es nicht so gut geht - für die aber das beeindruckende Ehrenamtlichen-Netzwerk der Münchner Tafel dort eine Lebensmittelausgabe organisiert. 22000 Menschen versorgt die Tafel in München, nennt sie wertschätzend "Gäste", und rettet nicht nur gewaltige Mengen Lebensmittel in unserer Wohlstandsgesellschaft für sie. Sondern spendet ihnen vor allem auch Zuwendung auf Augenhöhe. Was derzeit besonders wertvoll ist für die rund 1000 ukrainischen Geflüchteten, die in den vergangenen Tagen in die Münchner Tafel-Versorgung zusätzlich aufgenommen wurden.

Da seien Menschen darunter, die tagelang in einem ukrainischen Keller ausharren mussten im Krieg und am Tag nicht mehr als eine Kartoffel zum Überleben hatten, berichtete mir ein Tafel-Helfer. Für diese Kriegs-Geflüchteten hat die Tafel an ihrer Hauptausgabestelle an der Münchner Großmarkthalle am Samstag eine Extra-Ausgabe organisiert, bei der mit Dolmetschern und viel Herzblut das Alltagsleid der Traumatisierten gelindert wird. Gratismusik vom Münchner Verein "Kulturraum" und Hinweise auf kostenlose Kulturangebote in München ebenso inklusive wie die Ausgabe von selbstbestückten "Mach-was-Taschen" an Kinder. Mit Malbüchern, Stiften und einem Kuscheltier.

800 Helferinnen und Helfer stellen sicher, dass es diese kostenlose Lebensmittelausgabe für Bedürftige verlässlich gibt, mit einer gewaltigen Logistik, mit beeindruckender Motivation und mit viel, viel Herz. Zum Erfolg tragen die Lebensmittelspenden aus Gastronomie, Lebensmittelhandel und Industrie bei, aber auch direkte Spenden an die Tafel. Die sind im Augenblick besonders wichtig, weil die Ausgabe an die ukrainischen Kriegsflüchtlinge nur durch Zukäufe möglich wird. Wöchentlich 15 000 Euro wendet die Tafel dafür auf, und das, obwohl sie bei vielen Sponsoren zu Superpreisen einkaufen kann.

Ich war am Samstag viele Stunden bei der Ausgabe an der Großmarkthalle und habe in viele glückliche Gesichter geschaut, bei den Helfenden wie auch bei denen, die schwer bepackt mit einem Basis-Wochenvorrat wieder losgezogen sind dorthin, wo derzeit ihr Quartier ist. Das Zuhause steht bei manchen wohl gar nicht mehr.

Es ist beschämend, dass es so viel Not in unserer Mitte gibt, aber es ist großartig, dass es die Tafel gibt.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Strafbares Verhalten - von 22 Polizisten Die Sonderkommission Nightlife sollte den Drogenskandal in der Münchner Polizei aufklären - und stieß bei den Ermittlungen auf Hunderte weitere Vergehen von Bestechlichkeit bis Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung (SZ Plus).

Russen setzen Zeichen gegen den Krieg Mit einem schwarzen, orthodoxen Kreuz vor dem Rathaus erinnern sie an die getöteten ukrainischen Kinder. Grußworte gibt es auch von einem Regimegegner live aus Russland.

Mann stirbt nach Stich am Stachus Bei einer Auseinandersetzung wurde der noch nicht identifizierte Mann am Sonntagmorgen tödlich verletzt. Die Polizei fahndet nach mehreren Zeugen.

150 Veranstaltungen im Zeichen der fünf Ringe Der Olympiapark feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Seit dem Wochenende ist die dreiteilige Jubiläumsausstellung offiziell für Besucher geöffnet. Was noch geplant ist.

