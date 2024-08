Schillern soll sie und für gute Schwingungen sorgen, die neue Spielzeit der Münchner Symphoniker. Das Motto „Vibrance – Es werde bunt!“ unterstreicht die Lust, musikalisch weniger betretene Wege zu gehen, zu hören in den klassischen Konzertreihen wie in den eigens entwickelten Formaten.

Sie können es sich erlauben: „Niemand erwartet von uns alle zwei Jahre einen Brahms-Zyklus“, sagt Chefdirigent Joseph Bastian. Und so eröffnet am Donnerstag, 10. Oktober, die Abo-Reihe „Prinze Ÿ“ im Prinzregententheater mit einem Programm, das unter dem Titel „Sternenweiß“ Hans Zimmer mit Prokofjew bekanntmacht. Kombiniert werden die Stücke mit Saint-Saëns’ Orgelsinfonie. Diese kann im Prinzregententheater nur deshalb gespielt werden, weil der Solist Christian Schmitt keine Angst davor hat, Technik und Musik in Kontakt zu bringen. „Schmitt hat seine digitale Orgel im Handgepäck“, so Bastian.

Im November richtet sich der Blick auf die Zerstörung der Umwelt. „Restless Oceans“ von Anna Clyne und Tōru Takemitsus „Toward the Sea“ rufen zum Schutz der Meere auf, was der Hochenergie-Solist Alexej Gerassimez in John Psathas’ Schlagzeugkonzert „Leviathan“ fortsetzt. Das tiefe „Ozeanblau“ spielt im Februar hinüber in erdiges „Terracotta“ unter dem Gastdirigat von Steven Sloane. Und „Jadegrün“ klingt der Frühling, wenn im April Erina Yashima dirigiert und Andrei Korobeinikov Schostakowitschs erstes Klavierkonzert spielt.

Detailansicht öffnen Joseph Bastian ist seit der Saison 2023/24 Chefdirigent und Künstlerischer Leiter der Münchner Symphoniker. (Foto: Peter von Felbert)

Für das „feuerrote“ Konzert im Mai tritt der Chef ans Pult. Versteht sich von selbst, denn nach den Höhepunkten der Saison gefragt, verweist er auf dieses Konzert, in dem er mit dem Artist in Residence der Spielzeit auftreten darf, mit Star-Cellist Maximilian Hornung: „Dieser Mensch ist ein Highlight!“, sagt Bastian. Kunterbunt endet die Reihe im Juli mit einem Konzert im Brunnenhof der Residenz (Saxofon-Solo: Asya Fateyeva).

Detailansicht öffnen Einer der führenden Cellisten seiner Generation: Maximilian Hornung wird in der kommenden Spielzeit Artist in Residence bei den Münchner Symphonikern. (Foto: Claus Schunk)

Neben den farbenfrohen Konzerten gibt es die Symphoniker auch in kleineren Dosen. Die drei „Mikrokosmen“ bieten pausenlose, konzentrierte Programme in der Allerheiligen-Hofkirche. Ähnlich publikumsfreundlich ist die Reihe „Hörbar“ im Technikum des Werkviertels. Schöne Musik – zum Beispiel Haydns D-Dur-Cellokonzert mit Hornung (14. Februar) – als Vorspiel zum gemeinsamen Abend: „Wir möchten Nähe herstellen“, sagt Intendant Tilman Dost. In der Kirche, im Technikum oder bei den „Studiosound“-Konzerten, die zu Kammermusik in die Bavaria Musikstudios führen.

Mit Musik etwa von Beethoven, Grieg und Schumann laden die Symphoniker zur Reihe „Philharmonie Extra“ in die Isarphilharmonie ein. Solistisch zu erleben sind dabei die Pianisten Giorgi Gigashvili, Frank Dupree und Jonathan Fournel. Junge Solisten wiederum stellt „Faszination Klassik“ vor. Am Sonntag, 27. Oktober, zeigt sich Andrea Cicalese mit Bruchs g-Moll-Violinkonzert, eineinhalb Monate später lernt München – das sich von den Geschwistern Sheku und Isata im April schon hat bezaubern lassen – Jeneba Kanneh-Mason kennen. Die junge Pianistin spielt Rachmaninows zweites Klavierkonzert. Mit Anastasia Kobekina und Schumanns Cello-Konzert schließt die Reihe.

Detailansicht öffnen Mit Kuhglocken und Milchkannen: Andreas Begert, Komponist aus Dorfen, stellt am 23. November im Herkulessaal seine erste Bayerische Symphonie vor. Im großen Instrumental-Werk widmet er den Schriftstellerinnen Emerenz Meier, Lena Christ und Carry Brachvogel jeweils einen Satz. (Foto: Josephine Roy/OH)

Bei so viel Spaß am Neuen fällt nur ein Konzert heraus. Nicht das Johann-Strauss-Festkonzert oder die Carmina Burana, nicht die Ausflüge nach Garmisch oder Kempten, auch nicht die Verbeugung vor John Williams. Doch an Plácido Domingo, der im März in einer Opern-Gala zu hören sein wird, hängt nach den Vorwürfen im Zuge der MeToo-Bewegung zumindest ein Schatten, auch wenn diese Vorwürfe für Domingo keine rechtlichen Konsequenzen hatten. Dost sieht es pragmatisch: „Soweit ich weiß, haben die Parteien da eine Lösung gefunden und dann kann man da auch Konzerte machen.“ Gleichzeitig betont er, dass man, wie jüngst im Fall François-Xavier Roth, genau den Betroffenen zuhören müsse.

Die Münchner Symphoniker verbinden das Experiment – von Andreas Begert und der Uraufführung seiner Bayerischen Symphonie (23. November im Herkulessaal) war noch gar nicht die Rede – mit dem Bewährten (Beethovens Neunte markiert auch dieses Jahr den Jahreswechsel). Das tun sie in einem mit Klangfarbenpracht lockenden Saison-Programm.

Infos zu Konzerten und Tickets unter www.muenchner-symphoniker.de