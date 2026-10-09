Die Münchner Symphoniker starten im Prinzregententheater ambitioniert in eine Saison, in der sie den Dialog zwischen Musik und Naturwissenschaft suchen – unter anderem mit John Adams’ „Doctor Atomic Symphony“.

Faust ist der Urtyp des Wissenschaftlers, der über alle Grenzen hinweg forscht, notfalls auch die der Moral. Schlüssig also, dass die Münchner Symphoniker das erste Konzert der Saison mit der Ouvertüre zur Oper „Fausto“ eröffnen, die die französische Komponistin Louise Bertin 1831 nach Goethes Schauspiel schuf. Das Stück wurde erst kürzlich in Paris und Essen wiederentdeckt, bereits die Einleitung umreißt die Grundzüge von Fausts Charakter: Streben nach dem Erhabenen einerseits, innere, bis ins Chaos führende Getriebenheit andererseits.