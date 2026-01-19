Zum Hauptinhalt springen

Die Münchner Symphoniker und Leonhard BaumgartnerTschaikowsky mit jugendlicher Begeisterung

Lesezeit: 1 Min.

Längst kein Geheimtipp mehr: der österreichische Musiker Leonhard Baumgartner, Jahrgang 2001.
Längst kein Geheimtipp mehr: der österreichische Musiker Leonhard Baumgartner, Jahrgang 2001. (Foto: Julia Wesely)

Der junge Geigenheld Leonhard Baumgartner begeistert im Konzert mit den Münchner Symphonikern unter Joseph Bastian. Ein besonderer Abend in der Isarphilharmonie in München.

Kritik von Harald Eggebrecht

Gern wird das Violinkonzert von Peter Tschaikowsky mit Dauerfortekraft und Rampeneffet in den Saal gewuchtet oder als Einladung zu beinahe hysterischen Exzessen aus hemmungslosem Portamentoschluchzen und wilder Raserei missverstanden. Doch man kann dieses Stück auch so darstellen, dass es in seiner ritterlichen Gestalt sichtbar wird: vielschichtig erzählend im Kopfsatz Allegro moderato, innig-melancholisch in der Canconetta und furios mitreißend im brausenden Finale.

Zur SZ-Startseite

Das BR-Symphonieorchester im Konzert
:Bruckner, gediegen umgesetzt

Solides Musikhandwerk ohne überwältigende Momente: Paavo Järvi dirigiert das BR-Symphonieorchester in der Isarphilharmonie.

SZ PlusKritik von Andreas Pernpeintner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite