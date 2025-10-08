Wie es sich gehört, darf es bei einem Konzert zum 80. Jubiläum eines wohlbekannten Orchesters, wie es die Münchner Symphoniker sind, nicht an Dankadressen und Grußworten nebst allen guten Wünschen für den weiteren Weg der Musiker fehlen. So begann der Abend im Prinzregententheater mit den herzlichen Danksagungen des Intendanten Tilman Dost an alle, denen dieses Orchester, das auch schon existenzbedrohende Phasen erlebt hat, am Herzen liegt.

Auch SPD-Stadtrat Lars Mentrup, der für den Oberbürgermeister Dieter Reiter und Verena Dietl, die dritte Bürgermeisterin, einsprang, lobte und dankte gleichermaßen für die Vitalität und den Abwechslungsreichtum, den dieses Orchester mit seinen Programmen und Projekten zu bieten hat.

Seit 1945 tritt das Ensemble auf, gegründet von Kurt Graunke, der die Symphoniker als Symphonieorchester Graunke bis 1989 geleitet hat. Seit 1990 lautet der Name Münchner Symphoniker. Von Beginn an hat sich die Tätigkeit der Musiker nicht nur in der Pflege des klassisch-romantischen Repertoires erschöpft. Auch als Filmmusikorchester hat es große Meriten, mehr als 500 Partituren zu den verschiedensten Filmen haben die Symphoniker eingespielt. Dazu kommen Kinder- und Jugendprojekte, Freilichtkonzerte, natürlich Tourneen und anderes mehr.

Immer haben die Symphoniker auch begabten Talenten, ob als Solisten oder auch am Dirigentenpult, eine Chance gegeben. Das Grußwort von Chefdirigent Joseph Bastian, der seinen Vertrag gerade bis 2031 verlängert hat, bot daher nicht nur Dank ans Publikum, sondern auch jenen charmanten Schwung, der animiert und dabei auf Frische und Kreativität setzt.

Die Münchner Symphoniker bei ihrem Konzert im Prinzregententheater. (Foto: Virginia Flohr)

Genau dazu passten die Werke des Jubiläumskonzerts, die alle drei aus den USA stammen. Die „Sixth Fanfare for the Uncommon Woman“ von Joan Tower, die 1938 im Staat New York geboren wurde und zu den erfolgreichsten amerikanischen Komponistinnen gehört, ist eine so klangkämpferische wie ironische Antwort auf Aaron Coplands mit dem schweren Ernst der Kriegsjahre behafteten „Fanfare for the Common Man“ von 1942. Jedenfalls wirkte Towers schlagwerkreiche „Woman“-Fanfare in der frischen Aufführung durch Bastian und seine Symphoniker wesentlich frecher und lebendiger als Coplands berühmtes Stück. Die Tower-Fanfare ist der Komponistin Taia León gewidmet.

Glanzvoll, souverän, klangschön und technisch makellos: Violinistin Arabella Steinbacher. (Foto: Co Merz)

Den gefeierten Höhepunkt bildete das Violinkonzert von Samuel Barber, das Arabella Steinbacher glanzvoll, souverän, klangschön und technisch makellos darbot. Barbers Stück gehört zu jenen herausragenden Violinkonzerten, die alle am Vorabend des Zweiten Weltkriegs entstanden unter anderem von Benjamin Britten, Paul Hindemith, Béla Bartók, William Walton, Karl Amadeus Hartmann. Barbers Stück von 1939 beginnt mit einer Kantilene, die in ihrer einsamen, wunderbar durch die Violinregister schwebenden Melancholie sofort gefangen nimmt, vorausgesetzt, man spielt das so biegsam, berührend und zugleich intensiv wie Arabella Steinbacher.

Die große Violinistin verfolgte diesen Ansatz bis ins furiose Finale konsequent. Den Ovationen dankte sie mit dem witzigen 1. Satz aus Sergei Prokofjews Solosonate. Danach erklang die 1. Symphonie von Florence Price, der ersten Schwarzen Komponistin überhaupt, 1927 geschrieben. Trotz aller Anleihen bei Dvořáks „Aus der Neuen Welt“-Symphonie, hat das Stück ganz eigene Kraft und Frische. Besonders das Scherzo zündet unmittelbar. Joseph Bastian und die seinen führten das Stück mit Engagement und rhythmischem Feuer auf zur großen Begeisterung des Publikums. Danach wurde im Gartensaal angemessen gefeiert zur Musik eines Salonensembles aus Mitgliedern der Symphoniker.