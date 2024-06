Zum Beispiel Crossminton. Wirklich kein neuer Sport, erfunden 2001 in Berlin-Kreuzberg, damals noch unter dem Namen Speedminton. Längst gibt es Welt- und Europameisterschaften, in Deutschland sogar eine Bundesliga. Aber so richtig bekannt ist dieser so rasante wie schweißtreibende Mix aus Tennis, Squash und Badminton dennoch nicht. Gespielt wird ohne Netz, auf 13 Meter auseinander liegende, quadratische Felder, mit sehr leichten Schlägern und einem Ball, der einem Federball gleicht, nur kürzer, schwerer und schmaler ist, also schneller. Dank eines Windrings, den man über den Ball zieht, kann draußen an der frischen Luft bis zu Windstärke fünf gespielt werden, und mit einem sogenannten Speedlight sogar im Dunkeln, was dann Blackminton heißt. Neugierig geworden? Dann mal los zum Ausprobieren, beim Sportfestival auf dem Königsplatz!

Am 7. Juli kann man von 10 bis 18 Uhr auf Münchens dekorativstem Spiel-Platz in klassizistischem Ambiente wieder kostenlos alle möglichen Sportarten ausprobieren, rund 60 an der Zahl, darunter American Football, Capoeira, Fußball-Dart, Frisbee, Jugger (eine Mischung aus Rugby und Fechten), Airtrack, Bogenschießen, Longboard, Schwertkunst und Lacrosse. Veranstalter ist mittlerweile schon zum 13. Mal das Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt, das mehrere zehntausend Menschen erwartet.

„Wir freuen uns, dass mehr als 50 Sportvereine und -institutionen aus München und Umgebung gemeinsam mit uns wieder so ein vielseitiges Angebot auf die Beine gestellt haben“, sagt Sportreferent Florian Kraus, „mit dem kostenfreien Sportangebot wollen wir möglichst viele Menschen zum aktiven Sporttreiben animieren, neben der Begeisterung für eher passive Sportgroßereignisse wie aktuell die Fußball-EM. Auf dem Königsplatz bieten wir die Möglichkeit, mit viel Spaß und Freude neue Sportarten zu testen und zeigen gleichzeitig auf, was in München in Sachen Sport alles geboten ist.“ Und das ist schon eine ganze Menge.

Neben traditionellen, außergewöhnlichen und inklusiven Sportangeboten wie Leichtathletik, Judo, Klettern oder Volleyball locken vier Wettkämpfe an den Königsplatz: der Münchner Streetsoccer-Cup, dazu der mit 128 Teilnehmern größte Ninja-Wettkampf Europas „Minga Warrior“, dann noch das seit der Premiere 2010 beliebte Munich International Speedline Masters mit einigen der weltbesten Slacklinern sowie ein Breakdance Battle, sozusagen als Vorgeschmack auf die olympischen Wettbewerbe, wo die Breaker ihre akrobatischen Kunststücke in Paris auf der ebenfalls recht dekorativen Place de la Concorde zeigen dürfen. Derweil können auf Münchens Parade-Platz leer gesportelte Energiespeicher dank Foodtrucks und Biergarten vor Ort schnell wieder aufgefüllt werden. Das Euro-Maskottchen Albärt steht zudem für Selfies zur Verfügung.

Neu im Programm des Sportfestivals: Pickleball, ein Mix aus Tennis, Tischtennis und Badminton, der in den USA gerade zum Mega-Sporttrend mutiert ist und der dank des niederschwelligen Zugangs auch hierzulande allmählich immer präsenter wird. Ebenfalls zum ersten Mal auf dem Königsplatz dabei: die vielen nur als TV-Sport bekannte Pfeilwerferei namens Darts sowie der erst kürzlich gegründete 1. Münchner Völkerballverein, „ein Zusammenschluss junger Menschen, die eine Sportart unserer Kindheit wiederentdeckt und zu neuem Leben erweckt haben“, so Sportreferent Kraus.

Detailansicht öffnen Auch Frisbee lässt sich beim Sportfest testen. (Foto: Ron Kretschmann Photography)

Mit Verena Bentele, der zwölffachen Paralympics-Siegerin im Biathlon und Langlauf, und der 20-fachen Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang werden zwei prominente Botschafterinnen vor Ort sein, denen es sehr am Herzen liegt, Menschen für Sport zu begeistern. „Ich hatte das große Glück, dass meine Eltern mir von Anfang an viel zugetraut haben“, erzählt Bentele, die von Geburt an blind ist, „ob Skifahren, Radfahren, Wandern, Judo oder Reiten: Ich durfte mich ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Sport bereichert mein Leben ungemein und hat mir so viele schöne, unvergessliche Erlebnisse beschert – ich kann mir ein Leben ohne nicht vorstellen.“ Derzeit trainiert sie für den Berliner Mauerweglauf im August: über 56 Kilometer!

Die 2022 nach 20 Jahren Leistungssport zurückgetretene Kickbox-Queen lädt derweil von 11.45 Uhr an zu einer Skyboxing-Einheit ein: ein Ganzkörper-Intervalltraining als moderne Fitnessvariante ohne Körperkontakt, mit einer Mischung aus Kampfsport und Krafttraining. „Sport ist die beste Schule fürs Leben“, sagt Lang, die erst mit 16 zum Kickboxen kam, „das Training hat mir geholfen, Schüchternheit zu überwinden und Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen aufzubauen. Beim Kickboxen musste ich mich Herausforderungen stellen, Zweifel und Unsicherheiten überwinden und Rückschläge in Kauf nehmen – wichtige Lektionen fürs Leben und tägliche Chancen, sich weiterzuentwickeln.“

Detailansicht öffnen Auch die traditionellen Sportarten sind auf dem Königsplatz natürlich vertreten. (Foto: Veranstalter)

Entwickeln wollen sich auch die Speedlights München, der erste Speedminton-Verein der Stadt, gegründet schon 2007 und derzeit rund 35 Mitglieder stark. „Als kleiner, unabhängiger Verein steht bei uns die Community, der Spaß am Sport und das Ehrenamt im Fokus, während wir uns mit der Sportart weiterentwickeln“, sagt Alexander Neumann, der Vereinsvorsitzende, „beim Crossminton ist es relativ leicht, erste Erfolgserlebnisse zu erzielen. Wir zählen aber auch zu den Top-Teams der Bundesliga, einige unserer Mitglieder treten bei Welt- und Europameisterschaften an.“

Zum Beispiel Anja Rolfes. Wenn sie nicht gerade als Ingenieurin bei BMW arbeitet, hat sie oft einen Schläger in der Hand. Am kommenden Mittwoch reist die amtierende Europameisterin und aktuelle Weltranglisten-Dritte zur Europameisterschaft, um dort ihren Titel zu verteidigen. Zuvor hatte sie Tennis und Badminton gespielt und dann vor acht Jahren beim Sportfestival auf dem Königsplatz – wo sonst? - ihre neue Lieblingssportart kennengelernt: „Es war Liebe auf den ersten Blick.“

Münchner Sportfest, Sonntag, 7. Juli, 10–18 Uhr, Königsplatz, www.muenchner-sportfestivals.de