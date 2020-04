Die Straße ist verstopft. Der eingerüstete Turm der Paulskirche sticht in der Ferne in den eigentlich abgasfreien blauen Himmel, den nur die Landwehrstraße trübt. Auto an Auto reiht sich gen Westen, es geht seit Minuten nichts mehr voran. Auf Autobahnen und Mittlerem Ring vereinzeln sich die rasenden Karossen, hier im Bahnhofsviertel ist dagegen ein 850 Meter langer Parkplatz . Links und rechts stehen lückenlos Autos, in der Mitte parken sie genauso regungslos wie am Straßenrand. Vor dem Oasis Supermarkt türmen sich Orangen, Zitronen, Gurken und Knoblauch, doch das Epizentrum des Staus liegt weiter hinten. Rund um die Gemüsepaletten vom Çavusoğlu und den Basar des Süpermarket Verdi schlendern Menschen über die zugeparkte Straße, gestikulieren und diskutieren am Gehweg oder zwischen Autos, ziehen vollgestopfte Einkaufswagerl hinter sich her. Es geht zu wie im Souk, fehlt nur das prachtvolle Eingangstor und ein bepackter Esel.

Die Landwehrstraße ist Little Istanbul, das weiß jeder Münchner. Und wenn es dieses Corona nicht gäbe, wäre es ein großes Vergnügen, zwischen all den Menschen zu stehen und mit ihnen große Körbe mit Kohlköpfen, Lauchstangen, Brotfladen und Oliventüten zu kaufen. Doch das Gedränge ist an diesem Tag zu groß. Der Ramadan beginnt.

Es gilt nun, 30 Tage lang tagsüber Verzicht zu üben, nichts zu essen und zu trinken. Und abends bleiben die Familien unter sich, es wird keine gemeinsamen Gebete in den Moscheen geben. Der Trost liegt in der Verwandtschaft und ein wenig im gemeinsamen Essen in der Nacht. Dafür muss jetzt noch schnell eingekauft werden. Geduldig stehen die Autofahrer in der Landwehrstraße, als eine Frau umständlich aus einem schwarzen Kleinbus steigt. Sie dreht sich um und lächelt die Wartenden an. "Tschuldigung", ruft sie und lacht. Alles in bester Ordnung. Schließlich bedeutet Fasten im Wortsinn ja auch Stillstand. Und wenn es nur in der Landwehrstraße ist.