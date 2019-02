360° ist eine Veranstaltungsreihe mit Musik, Vorträgen, Filmen, Workshops sowie politischen und soziokulturellen Formaten. Sei bietet eine Plattform für alle, die in einer vielfältigen Gesellschaft leben wollen.

T. C. Boyle - "Das Licht" | 14.02. Muffathalle

Im neuesten Werk von T. C. Boyle kommt Protagonist Fitz mit der Leary-Truppe in einem kreischend grellen Trip an die Grenzen des Bewusstseins - und darüber hinaus.