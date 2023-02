Wie reisen die Siko-Teilnehmer an, wenn die Verdi-Beschäftigten am Münchner Flughafen streiken?

Die geplanten Verdi-Streiks am Münchner Flughafen stellen die Organisatoren der Siko vor Herausforderungen. Regierungsmaschinen können vielleicht noch über einen Notdienst landen - doch wie können die anderen Teilnehmer anreisen?

Der für Freitag geplante Streik an sieben deutschen Flughäfen dürfte massive Auswirkungen auf die Münchner Sicherheitskonferenz haben, zu der ranghohe Politiker und Diplomaten aus der ganzen Welt anreisen sollen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem ganztägigen Arbeitskampf an den Airports Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen aufgerufen.

"Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz, die in Regierungsmaschinen kommen, über den Notdienst landen können", sagte Verdi-Expertin Manuela Dietz am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Dazu gebe es am Donnerstag Gespräche mit dem Flughafen München.

Teilnehmer, die ihre Anreise in anderen Maschinen planten, müssten sich allerdings um Alternativen kümmern. "Ich gehe von massiven Auswirkungen aus und schätze, dass in München fast kein Flieger mehr kommt oder geht", sagte Dietz. Auch an allen anderen betroffenen Flughäfen werde wohl kein Passagierflieger abheben oder landen.

Die Organisatoren der Münchener Sicherheitskonferenz sind besorgt: "Hunderte Entscheidungsträger aus allen fünf Kontinenten haben ihre Teilnahme bereits bestätigt", sagte eine Sprecherin. Der Streik werde sich auch auf den Konferenzablauf auswirken. Man stehe mit allen relevanten Behörden und besonders den Gästen im engen Austausch, um diese Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.

Die dreitägige Münchner Sicherheitskonferenz beginnt am Freitag. Erwartet werden neben Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Vizepräsidentin Kamala Harris Dutzende Regierungschefs sowie Außen- und Verteidigungsministerinnen und -minister, Diplomaten und viele Sicherheitsfachleute. Zudem soll auch ein Drittel des US-Senats teilnehmen.

Aufgerufen zum Streik sind nun die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, das Bodenpersonal sowie Beschäftigte der Luftsicherheit. Für alle drei Gruppen werden zurzeit Tarifverhandlungen geführt.