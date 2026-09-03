Zum fünften Mal marschiert der Vize-Chef und CEO der Münchner Sicherheitskonferenz, Benedikt Franke, bei der Benefizwanderung „Löwenmarsch“ mit: 100 Kilometer in 24 Stunden. Über den inneren Frieden beim Wandern und Tipps gegen Blasen.

Bis zu 100 Kilometer, von Schloss Kaltenberg am Ammersee entlang durch das Voralpenland bis zum Löwenhof am Schloss Hohenschwangau: das ist der „Löwenmarsch“, ein Benefizlauf für digitale Ausbildung und faire Jobs im ländlichen Kenia. Ludwig Prinz von Bayern, 44, hat den Benefizlauf im Jahr 2000 ins Leben gerufen, er ist ein Jugendfreund von Benedikt Franke. Der Vize-Chef und CEO der Münchner Sicherheitskonferenz ist in Afrikanistik promoviert, hat in Südafrika, Namibia, Äthiopien und Kenia gelebt – keine Frage, dass der 45-Jährige mittlerweile fester Bestandteil des Events ist, um Spenden zu sammeln.