Donnerstag, 16. Februar

Kamala Harris in München gelandet. Die US-Vizepräsidentin reiste im Rahmen der Sicherheitskonferenz bereits am Donnerstag an. Sie wurde am Flughafen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in Empfang genommen.

Welche Straßen in München rund um die Siko gesperrt sind. Im Hotel "Bayerischer Hof" tagt die Münchner Sicherheitskonferenz 2023. Um das Gebiet herum zieht die Polizei eine Sicherheitszone mit festgelegten Durchgangsschleusen. Nur in diesen Korridoren können Geschäftsleute und Kunden in den Bereich, es gibt zudem Taschenkontrollen. Auf dieser Karte sehen Sie, welche Bereiche als Sicherheitszone gelten und wo es Zufahrts- und Durchgangsschleusen für Fußgänger und Fahrzeuge gibt.

Drei Demonstrationen konkurrieren rund um die Münchner Sicherheitskonferenz. Die traditionellen Gegner der Sicherheitskonferenz vom linken Anti-Siko-Bündnis demonstrieren auch in diesem Jahr. Hinzu kommen eine rechtsoffene Gruppierung aus dem verschwörungsideologischen Spektrum um die Organisation "München steht auf" und die Unterstützer der Ukraine, junge Leute aus dem von Putins Krieg verwüsteten Land und mehrere prominente Bundestagsabgeordnete. Welche Demos am Siko-Wochenende in München geplant sind.

Flughafen-Streik hat massive Auswirkungen auf Münchner Sicherheitskonferenz. Am Freitag will die Gewerkschaft Verdi an sieben deutschen Flughäfen streiken. Das dürfte massive Auswirkungen auf die Münchner Sicherheitskonferenz haben, zu der ranghohe Politiker und Diplomaten aus der ganzen Welt anreisen sollen. Die Organisatoren der Siko stellt das vor Herausforderungen, wie Regierungsmaschinen und andere Teilnehmer doch noch nach München kommen können.

Fast 5000 Polizisten zur Sicherheitskonferenz im Einsatz. Wegen konkurrierender Demonstrationen sind mit fast 5000 Polizisten so viele Beamte im Einsatz wie noch nie. Es werden bei den Protesten rund um die Siko mit etwa 10 000 Teilnehmern gerechnet. Etwa 4500 Polizistinnen und Polizisten werden die Teilnehmer des Treffens im Hotel schützen, 45 Staatsoberhäupter und Regierungschefs eskortieren, Straßen absperren oder freihalten und insgesamt 19 Demonstrationen im Umfeld der Sicherheitskonferenz begleiten. Zusätzlich sind 300 Bundespolizisten im Einsatz.

Bekannte Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz im Überblick

Unter dem neuen Vorsitzenden Botschafter Christoph Heusgen sind bei der MSC 2023 hochrangige internationale Entscheidungsträger sowie Experten dabei. Neben zahlreichen Staats- und Regierungschef, Ministern sind Vorsitzende und Direktoren zahlreicher Organisationen vor Ort. Wer unter anderem teilnimmt.

Deutsche Bundesregierung

Olaf Scholz (Bundeskanzler)

Annalena Baerbock (Außenministerin)

Robert Habeck (Wirtschaftsminister)

Nancy Faeser (Deutsche Innenministerin)

Bernd Pistorius (Verteidigungsminister)

Cem Özdemir (Landwirtschaftsminister)

Karl Lauterbach (Gesundheitsminister)

Svenja Schulze (Entwicklungsministerin)

Bundeswehr

Alfons Mais (Inspekteur des deutschen Heeres)

Ingo Gerhartz (Inspekteur deutschen Luftwaffe)

Carsten Breuer (Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr)

Jan Christian Kaack (Inspekteur der deutschen Marine)

EU

Ursula von der Leyen (EU-Kommissionspräsidentin)

Charles Michel (Präsident des Europäischen Rats)

Roberta Metsola (EU-Parlamentspräsidentin)

Johannes Hahn (EU-Kommissar für Haushalt und Verwaltung)

Robert Brieger (Vorsitzender des Militärausschuss der EU)

Europa

Emmanuel Macron (Französischer Präsident)

Oleksandr Kubrakow (Ukrainischer Vize-Premierminister und Wiederaufbauminister)

Dmytro Kuleba (Ukrainischer Außenminister)

Wolodymyr Hawrylow (Ukrainischer Vize-Verteidigungsminister)

Andrzej Duda (Polnischer Präsident)

Mateusz Morawiecki (Polnischer Ministerpräsident)

Giorgia Meloni (Italienische Ministerpräsidentin)

Sanna Marin (Finnische Ministerpräsidentin)

Kyriakos Mitsotakis (Griechischer Ministerpräsident)

Ben Wallace (Britischer Verteidigungsminister)

Alexander Schallenberg (Österreichischer Außenminister)

International

Kamala Harris (US-Vizepräsidentin)

Jens Stoltenberg (Nato-Generalsekretär)

Yoav Gallant (Israelischer Verteidigungsminister)

Tedros Adhanom Ghebreyesus (WHO-Generaldirektor)

Karim Ahmad Khan (Chefankläger des Internationalen Gerichtshof)

David Beasley (Direktor des UN-Welternährungsprogramms)

Fatih Birol (Chef der Internationalen Energieagentur)

Jürgen Stock (Interpol-Generalsekretär)

Catherine de Bolle (Europol-Direktorin)

Filippo Grandi (Hoher Flüchtlingskommissar der UN)

Catherine M. Russell (Geschäftsführerin des UN-Kinderhilfswerks)

