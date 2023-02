Kamala Harris, Vizepräsidentin der USA, reiste bereits am Donnerstag an und wurde vom Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (r.) empfangen.

Von Michael Schnippert

Vom 17. bis 19. Februar treffen sich zahlreiche hochrangige Politiker, Militärexperten und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Wissenschaft in München. Was sind die Themen, wer kommt und welche Straßen sind gesperrt? Fragen und Antworten zur Münchner Sicherheitskonferenz.

Wo tagt die Münchner Sicherheitskonferenz 2023?

Die Sicherheitskonferenz findet im Hotel "Bayerischer Hof" statt. Sie ist eine riesige Kontaktbörse. Was auf den Gängen, in den Salons und Hinterzimmern der Luxusherberge besprochen wird, ist oft wichtiger als das Geschehen auf der Bühne.

Was sind die Themen?

Das wohl wichtigste Thema bei der Siko in diesem Jahr ist Russlands Krieg gegen die Ukraine. Weitere Themen sind der Klimawandel, Cybersecurity oder die Frage, wie mit Politikern umgegangen werden soll, die Menschenrechtsverletzungen oder anderweitige Kriegsverbrechen zu verantworten haben.

Darüber hinaus werden auch Krisen wie der Atomkonflikt mit dem Iran, die schwierige Lage im Indo-Pazifik, der Nahost-Konflikt sowie die angespannten Beziehungen des Westens zu China thematisiert.

Wer reist nach München?

Unter dem neuen Vorsitzenden Botschafter Christoph Heusgen sind bei der MSC 2023 hochrangige internationale Entscheidungsträger sowie weitere Experten dabei. US-Vizepräsidentin Kamala Harris landete bereits am Donnerstag in München und wurde am Flughafen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in Empfang genommen. Eine Liste, wer wen treffen könnte und wer teilnimmt, lesen Sie hier.

Straßensperrungen in München wegen der Sicherheitskonferenz

Um das Gebiet um den "Bayerischen Hof" herum zieht die Polizei eine Sicherheitszone mit festgelegten Durchgangsschleusen. Nur in diesen Korridoren können Geschäftsleute und Kunden in den Bereich, es gibt zudem Taschenkontrollen. Auf dieser Karte sehen Sie, welche Bereiche als Sicherheitszone gelten und wo es Zufahrts- und Durchgangsschleusen für Fußgänger und Fahrzeuge gibt sowie die Routen zweier großer Demonstrationszüge.

Demonstrationen rund um die Siko

Die traditionellen Gegner der Sicherheitskonferenz vom linken Anti-Siko-Bündnis demonstrierten auch in diesem Jahr. Hinzu kamen eine rechtsoffene Gruppierung aus dem verschwörungsideologischen Spektrum um die Organisation "München steht auf" und die Unterstützer der Ukraine, junge Leute aus dem von Putins Krieg verwüsteten Land und mehrere prominente Bundestagsabgeordnete. Wie die Demonstrationen verliefen, lesen Sie hier.

Wegen der konkurrierender Demonstrationen waren mit 45000 Polizisten so viele Beamte im Einsatz wie noch nie. Die Polizistinnen und Polizisten eskortieren die Teilnehmer des Treffens im Hotel schützen, 45 Staatsoberhäupter und Regierungschefs, sperren Straßen ab und begleiten insgesamt 19 Demonstrationen im Umfeld der Sicherheitskonferenz. Zusätzlich sind 300 Bundespolizisten im Einsatz.