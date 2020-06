Christoph Lindenmeyer beschreibt in seinem Buch am Beispiel der Christuskirche eine evangelische Gemeinde in der Nazi-Zeit. Aber ausgerechnet zum Judenmord hat er im Archiv nichts gefunden

Dass da etwas fehlt, dass da eine geradezu beklemmende Lücke klafft, das hat Christoph Lindenmeyer offensichtlich selbst gemerkt. Über einige Monate hinweg hat der frühere Redakteur des Bayerischen Rundfunks im Archiv der evangelischen Christuskirche in Neuhausen Dokumente und Briefe aus der Nazizeit durchgesehen, im Auftrag der Kirche. Das Ergebnis, eine Art kommentierte Quellenedition, liegt jetzt als Buch vor. Es beschreibt beispielhaft "eine evangelische Gemeinde im Nationalsozialismus", so der Untertitel. Doch an einem Tag im März 2018 ging Lindenmeyer nicht in jenes Archiv, wo die Luft "nach dem Verfall von Papier" schmeckt, wie er schreibt. Stattdessen hat er den einstigen Hilfskirchner Walter Joelsen besucht, der zwei jüdische Großeltern hatte, und mit ihm über das gesprochen, worüber all die Briefe der Pfarrer und der Gemeindemitglieder von einst offenbar schwiegen: über die Ausgrenzung und die Verfolgung der Juden, über die Lager und über den Holocaust.

Lindenmeyer hat Joelsen ein eigenes Kapitel in diesem Buch gewidmet, ein Kapitel, das aus dem Rahmen fällt. Auf den 320 Seiten des Buches reiht er über weite Strecken Dokument an Dokument aneinander, er gibt lange Passagen im Wortlaut wieder, zu verschiedensten Themen. Nicht immer ist die Lektüre einfach, häufig geht es ins Detail. Ausgerechnet zum Judenmord aber, darüber, dass Nachbarn verschwanden oder zum Beispiel im November 1938 Synagogen brannten und Menschen auf offener Straße misshandelt wurden, hat er im Archiv der Kirche offenbar nichts gefunden. Stattdessen spricht ein Zeitzeuge, muss ein Zeitzeuge sprechen. Und dieser Joelsen sagt: "Es gab keinen Menschen, der nichts wusste." Oder auch: "Man hat nie wieder etwas von diesen Menschen gehört, von Nachbarn, von Freunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass niemand darüber nachgedacht hat." Doch wenn das so war, warum schweigen die Quellen? Hat der Pfarrer kritische Dokumente zum Judenmord vernichtet, um die Kritiker zu schützen? Oder gab es gar keine, weil die Menschen zwar Bescheid wussten, es sie aber nicht interessierte?

Auch Lindenmeyer stellt diese Frage: Er schreibt, wer wissen wollte, habe wissen können, doch in der Gemeinde "gab es damals die Tendenz: Man redet nicht. Es ist gut, wenig zu wissen." Als etwa die Gestapo Pfarrer Kurt Frör verhaftet habe, sei darüber nicht geredet worden. Wagten die Menschen also keine Kritik?

"In Neuhausen zeigte sich die Welt nicht anders als in anderen Orten Deutschlands."

Die Leute hat ansonsten vieles bewegt. Die Dokumente, die Lindenmeyer ausgewählt hat, zeichnen ein lebendiges, manchmal skurriles, manchmal auch bewegendes Bild vom Gemeindeleben in Diktatur und Krieg. Da bedanken sich Soldaten bei Pfarrer Ernst Kutter für dessen Weihnachtsgrüße, da beklagen sich Eltern, der Pastor habe nicht zum Tod ihres Sohnes kondoliert. Kutter äußert Bedenken, ob es schicklich sei, wenn Diakonissen mit dem Fahrrad fahren. Die Gemeinde trauert intensiv, als die Kirchenglocken 1942 für die Rüstungsindustrie eingeschmolzen werden. Und Gemeindemitglieder machen keinen Hehl aus ihrer nationalsozialistischen Gesinnung.

Doch die Dokumente spiegeln auch Kritik am Regime wider. Pfarrer Ernst Kutter etwa veranstaltete "Männerabende", in denen über Widersprüche der Nazi-Ideologie zur christlichen Lehre diskutiert wurde; die Protokolle dieser Treffen sind erhalten. Der Pfarrer protestierte auch offen gegen kirchenfeindliche Lieder der Hitler-Jugend, und er kämpfte wie sein Mitpfarrer Frör als Teil der "Bekennenden Kirche" gegen die Gleichschaltung der Kirche. Dazu gibt es rege Korrespondenz, der sogenannte Kirchenkampf ist ein Schwerpunkt des Buches. Und während Lindenmeyer davon schreibt, er sei bei der Lektüre der Briefe zunehmend traurig und wütend auf seine Glaubensgenossen gewesen - er ist selber Gemeindemitglied der Christuskirche - bei den Pfarrern ist er großzügig. Die zwei seien "in klarem Gegensatz zur 'Weltanschauung' des Nationalsozialismus" gestanden, der eine später, der andere von Anfang an, urteilt er zu Beginn, während er sich mit Wertungen sonst zurückhält.

Ob diese eine Wertung Bestand haben kann, ist freilich eher fraglich. Als Beleg für die nazifeindliche Gesinnung Pfarrer Frörs etwa führt der Autor im Wesentlichen dessen Einsatz für die "Bekennende Kirche" und die folgenden Repressalien der Nazis an; das ist dünn. Und Pfarrer Kutter versicherte 1936 - da gab es die "Bekennende Kirche" längst - einem Mann per Brief, die Kirche bete sonntäglich für den "uns von Gott gesandten Führer Adolf Hitler". Gut möglich, dass der Gesinnungswandel Kutters erst später kam, doch dann lässt ausgerechnet die eigentlich unbedeutende, aber titelgebende Episode vom Birnbaum im Pfarrgarten aufhorchen. Da streitet Kutter mit Frör, ob letzterer besagten Birnbaum habe fällen dürfen oder nicht. Und nach einem aggressiven Briefwechsel macht Kutter nicht nur seinem Ärger, sondern auch seinem Antisemitismus Luft. Das Vorgehen Frörs, schreibt er, erinnere ihn "stark an nicht arische Handlungsweise". Der Brief stammt von November 1945. Da war der Krieg vorbei, und Kutter war schon damit beschäftigt, Gemeindemitgliedern Entlastungsschreiben für die Entnazifizierungsverfahren auszustellen.

Wie klar war Kutters Gegensatz zur Nazi-Ideologie? Diese Frage bleibt offen, ebenso wie andere; sie lässt sich wohl nicht endgültig beantworten. Doch die Frage selbst wäre womöglich leichter zu begreifen, hätte Lindenmeyer den vielen Dokumenten eine grundlegende Einführung in die Geschichte der evangelischen Kirche im Nationalsozialismus vorangestellt. Denn vermutlich hat er Recht, wenn er schreibt: "In Neuhausen zeigte sich die Welt nicht anders als in anderen Orten Deutschlands." Und die Kirche insgesamt stand zum Regime der Nazis keineswegs in "klarem Gegensatz". Die Geschichtswissenschaft zeichnet hier längst ein differenzierteres Bild.

Die evangelische Kirche, ohne Bindung an Rom, war anfällig für übersteigerten Nationalismus

Demnach war gerade die evangelische Kirche, ohne Bindung an Rom, anfällig für übersteigerten Nationalismus. Die Kirchenoberen stellten sich 1933 offen hinter Hitler und dessen Staat, sie feierten den Nationalsozialismus wie auch Ernst Kutter als von Gott gesandt, um den Bolschewismus aufzuhalten. Widerworte wurde nur laut, wo die Nazis die Freiheit der Kirche angriffen, nicht gegen Massenmord und Kriegsverbrechen. Der von Martin Niemöller und anderen gegründete "Pfarrernotbund", der sich 1933 gegen die Einführung eines Arierparagrafen in der Evangelischen Kirche wandte, schwieg zur Diskriminierung von Juden außerhalb der Kirche. Und auch die aus dem Notbund hervorgegangene "Bekennende Kirche" richtete sich nicht gegen das Regime als solches, sondern nur gegen deren Kirchenpolitik. Dagegen erreichte die Fraktion der "Deutschen Christen", die die Kirche gleichschalten wollten, bei den reichsweiten Kirchenwahlen im Sommer 1933 eine Zweidrittelmehrheit. Stimmungsberichten der Gestapo zufolge begrüßte der Großteil der evangelischen Bevölkerung auch, dass Juden ausgegrenzt wurden.

Am Ende des Buches zitiert Lindenmeyer ein Rundschreiben des bayerischen Landesbischofs Hans Meiser an seine Geistlichen aus dem Jahr 1948. Der Bischof ist offensichtlich bedrückt; es gibt viel Redebedarf, die Pfarrer brauchen Rat. Es werde einen Augenblick geben, "als ob uns der Boden unter den Füßen weggezogen würde", gleichwohl liege "etwas Befreiendes in der Enthüllung der ungeschminkten Wirklichkeit", schreibt Meiser da. Die Kirche müsse sich bewähren, um ihrer Glaubwürdigkeit willen. Das Geschehen sei erschütternd - "es geht heute ein unheimliches Beben durch den ganzen Leib der Erde".

Doch dieses einschneidende Ereignis, das den Menschen den Boden unter den Füßen wegziehe, diese ungeschminkte Wirklichkeit - damit meinte Meiser nicht etwa den Holocaust. Sondern die Währungsreform. Es ging ums Geld.

Christoph Lindenmeyer: Der Birnbaum im Pfarrgarten. Eine evangelische Gemeinde im Nationalsozialismus, Salzburg: Verlag Anton Pustet, 320 Seiten, 24 Euro.