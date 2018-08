20. August 2018, 18:48 Uhr Münchner Seiten Ein Denkmal für den "Ruinen-Romantiker"

Architekt Hans Döllgast fiel nicht durch seine Neubauten auf, sondern durch Instandsetzungen, etwa der Alten Pinakothek

Von Jakob Wetzel

Seinen wohl größten Kampf hat Hans Döllgast nicht gegen den Verfall ausgefochten, nicht gegen bröckelnde Mauern, rissige Böden oder Bombenschäden, sondern gegen den Freistaat Bayern. Jahrelang hat der Architekt und Hochschullehrer für den Wiederaufbau der Alten Pinakothek gekämpft. Das einst nach Plänen von Leo von Klenze errichtete Kunstmuseum war im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt worden, nun wollte der Staat den Bau abreißen. An seiner Stelle sollten vermutlich Hochschulgebäude entstehen. Da legte Döllgast von sich aus einen Plan vor: Er wollte die Ruine retten und maßvoll ergänzen, und er veranschlagte dafür erheblich weniger Geld als ein Neubau gekostet hätte. Die Entscheidung war gefallen.

In den folgenden Jahren schuf Döllgast mit der neuen Alten Pinakothek ein Schlüsselwerk der kritischen Rekonstruktion - oder der "schöpferischen Wiederherstellung", wie dieser Bildband untertitelt ist. Der Fotograf Klaus Kinold, selbst Architekt, legt mit diesem eine Hommage an Döllgast vor; Wolfgang Jean Stock führt in kurzen, deutschen und englischen Texten ein in die Gedankenwelt dieses Architekten, der weniger für seine Neubauten in Erinnerung geblieben ist als für seine Instandsetzungen, und der dabei doch stets etwas Neues geschaffen hat.

Die Alte Pinakothek verdankt ihr heutiges Erscheinungsbild dem lange geringgeschätzten Hans Döllgast. (Foto: Andreas Gebert/dpa)

Das galt sogar für seine eigenen Werke. Im Jahr 1950 etwa baute Döllgast die katholische Kirche Heilig Blut in Bogenhausen wieder auf. Dabei war er in der wohl einmaligen Situation, seinen eigenen Vorgängerbau zu rekonstruieren, denn schon die ursprüngliche Kirche von 1934 war nach seinen Vorgaben errichtet worden. Doch Döllgast führte keineswegs nur die alten Pläne ein zweites Mal aus. Statt eines Spitzturmes erhielt die neue Kirche nun einen insgesamt niedrigeren Turm mit Satteldach.

Zuletzt ist auf Döllgast ein Schatten gefallen: In seiner Sonderausstellung über die Technische Hochschule im Nationalsozialismus legt das Münchner NS-Dokuzentrum derzeit offen, dass der 1891 geborene und 1974 verstorbene Architekt auch in der Zeit der Nazi-Diktatur gut beschäftigt war. So gestaltete er etwa 1937 den Festumzug zur Eröffnung des Münchner "Hauses der Deutschen Kunst" mit, und er entwarf Skizzen für den Umbau eroberter Städte in Polen. In diesem Bildband fanden diese Erkenntnisse noch keinen Niederschlag; vielmehr wird Döllgast hier auf einer der ersten Seiten gar mit dem Satz "Architektur ist eine Charakterfrage" zitiert. Gemünzt ist das nur auf die kreative Leistung.

Lange unterschätzt, nur langsam wiederentdeckt: der Architekt Hans Döllgast. (Foto: Klaus Kinold)

Im Zentrum steht dabei die Alte Pinakothek, die Döllgast so repariert hat, dass der Bombentrichter zu sehen blieb und zugleich so wenig wie möglich an den Überresten von Klenzes Werk verändert wurde. Er selbst nannte die Rekonstruktion später "die schönste Aufgabe meiner Architektenlaufbahn". Kinolds Fotografie konzentriert sich auf die Kontraste: auf das Detail eines zugemauerten einstigen Fensters etwa oder auf die fast 19 Meter hohen Stahlrohrstützen, die das neue Dach des Museums tragen, während die schlichten Ziegelmauern die Formen Klenzes aufgreifen.

Döllgasts Arbeit war nie unumstritten. Ob es um die Alte Pinakothek ging, das nahe Kloster Sankt Bonifaz, einen der großen Münchner Friedhöfe oder auch die Allerheiligenhofkirche: Döllgast war architektonisch ein Einzelgänger, er setzte nicht auf Rasterfassaden oder auf Skelettbauten in Beton und Stahl, wie sie in den Fünfzigerjahren als modern galten, sondern darauf, das Gewesene sprechen zu lassen. Kunsthistoriker schätzten ihn dafür als "Ruinen-Romantiker" gering, seine Werke erklärten sie zu reinen Provisorien.

Auch der Kirche Sankt Bonifaz nahm sich der Architekt Hans Döllgast an. (Foto: Klaus Kinold)

Manchen seiner Arbeiten wurde das zum Verhängnis. Die Alte Pinakothek etwa wurde nach dem Tod des Architekten baulich geglättet. Und an der Allerheiligenhofkirche, wie das genannte Museum ein Klenze-Bau, wurde Döllgasts Beitrag vollständig ausgelöscht. 1971 hatte er ein Notdach über die im Krieg zerbombte Kirche geschlagen. Der Effekt ähnelte dem des sichtbar belassenen Bombentrichters an der Alten Pinakothek. Das Dach mahnte und erinnerte an die Folgen des selbst verschuldeten Krieges. Ende der Achtzigerjahre aber wurde die Kirche neu eingewölbt. Zumindest der Bildband setzt Döllgasts Dach ein Denkmal.

Wolfgang Jean Stock, Klaus Kinold: Hans Döllgast. Schöpferische Wiederherstellung, München: Hiermer Verlag, 80 Seiten, 35 Euro