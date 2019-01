30. Januar 2019, 18:36 Uhr Münchner Seiten Der Kasperl und seine Meister

Eine neue Chronik beschreibt die Geschichte des Münchner Marionettentheaters an der Blumenstraße. Zusammen mit Graf von Pocci hatte der Gründer "Papa Schmid" das Puppenspiel zur Kunstform gemacht - bis ein Nazi-Stadtrat die Tradition beendete

Von Barbara Hordych

Während Gustav Meyrink in München mit den Vorarbeiten für seinen fantastischen Roman-Klassiker "Der Golem" beschäftigt war, suchte er bisweilen auch das Münchner Marionettentheater auf. "In den Anlagen an der Blumenstraße steht ein winziges Theaterchen, im Stil der 1820er Jahre gebaut. Bankreihen ohne Lehnen, ein Bühnenausschnitt von einem Meter im Geviert. Ein ,Foyer' für Liliputaner ( ... ) und eine Garderobe so zwergenhaft, dass selbst ein Hirschkäfer Mühe hätte, darin abzulegen", schreibt der Autor 1912 im Berliner Tagblatt über den Biedermeierpavillon mit dem Säulenportal. Die Stadt München hatte ihn dem Theaterleiter und Puppenspieler Josef Leonhard Schmid durch den Architekten Theodor Fischer 1900 errichten lassen. "Tritt man ein und sieht den Greis in seinen altmodischen Kleidern freundlich und gelassen am Eingang stehen, so ist es, als taucht man hinein in eine vergangene, halb vergessene Zeit( ... ) Großvater Schmid ist am 29. Januar neunzig Jahre alt geworden und sieht aus, als gedenke er, wie sein ,Kasperl', den Tod noch sehr, sehr lange hinters Licht zu führen", mutmaßt Meyrink weiter in seinem Artikel.

Abgedruckt ist dieser in einem großformatigen, mit historischen Aufnahmen reich bebilderten, 200 Seiten starken Band, der im Allitera-Verlag unter dem Titel "Chronik des Münchner Marionettentheaters 1858-1933" erschienen ist, herausgegeben von Manfred Wegner, Klaus Peitzmeier und David Schuster-Stengel im Auftrag des Stadtmuseums. Anders als Meyrink vermutete, starb der im Volksmund nur "Papa Schmid" genannte Theatergründer aber wenige Monate später, knapp vier Wochen vor seinem 91. Geburtstag.

Als junger Handwerksbursche und Buchbinder war Schmid aus Amberg nach München zugewandert, im künstlerisch vielgewandten Grafen Franz von Pocci, einem Oberstzeremonienmeister bei Hofe, fand er einen Gleichgesinnten, der ebenso wie er eine Leidenschaft für das Puppenspiel hatte. Dank Poccis Vermittlung genehmigte das Kultusministerium 1858 Schmid die erbetene Errichtung eines Marionettentheaters, zunächst in wechselnden Domizilen. Gemeinsam literarisierten sie das Puppenspiel, das auf Jahrmärkten nur zur derben Belustigung diente. Künstler malten Dekorationen und komponierten für Papa Schmid, sprachen und sangen für seine Puppen. Pocci war der Hausautor, der bis zu seinem Tod 1876 mehr als 40 Komödien rund um den Kasperl "Larifari" verfasste, eine bärtige, bayerische Figur mit Knollennase, rotem Jäckchen und gelber Hose.

Als das Schmidsche Theater 1900 seinen festen Wohnsitz aus Stein bezog, hatte es sich mit Stücken wie "Prinz Rosenroth und Prinzessin Lilienweiß", "Doktor Faust" und "Die Walküre" längst zu einer Art "Burgtheater" der Marionetten gemausert. Das Lebenswerk des großen, hageren Mannes mit dem grauen Bartkranz führte seine Tochter Babette Klinger weiter. Sie wiederum bestimmte nach ihrem Tod 1930 den langjährigen Mitarbeiter Karl Winkler zum Nachfolger. Bis überaus "unrühmliche Umstände" 1933 zur Einstellung von Schmids Marionettentheater führten, wie Ludwig Krafft, städtischer Leiter der 1940 gegründeten Sammlung Puppentheater, von den Herausgebern der Chronik zitiert wird.

"Papa Schmid" mit Tochter Babette Klinger um 1890. (Foto: Patricia Fliegauf/Münchner Stadtmuseum)

Was war passiert? Die Schilderung der Vorgänge vom Tode Papa Schmids bis zum Auszug aus dem städtischen Theatergebäude an der Blumenstraße "war für mich als Vertreter der Stadt in hohem Maße beschämend", fasste Krafft seinerzeit seine Eindrücke nach einem persönlichen Treffen mit Karl Winkler zusammen. Der Verdacht dränge sich auf, dass "ein geradezu mittelalterlich anmutender Apparat in Tätigkeit gesetzt wurde, der Winkler zum Erliegen bringen musste". 33 Jahre lang gehörte Karl Winkler dem Schmidschen Marionettentheater an, 1911 bat ihn Schmids Tochter Babette, auch ihr als "Hauptstütze" beizustehen, "um das Lebenswerk meines Vaters nicht in fremden Händen sehen zu müssen und ihn vor diesem für ihn begreiflich großen Schmerz zu bewahren".

Nach ihrem Tod übernahm er von ihr die Leitung des Hauses - "bis zum Oktober 1933, zu welchem Zeitpunkt es einem nationalsozialistischen Stadtrat beliebte, diesem aus Idealismus im Jahre 1858 gegründeten Unternehmen im 75. Jahr seines Bestehens ein Ende zu bereiten", notierte Winkler selbst, der es "aus weltanschaulichen Gründen" immer abgelehnt hatte, Mitglied der NSDAP zu werden. "Er hatte sich wohl auch geweigert, seinen Aufführungen Szenen voranzustellen, die den Kindern das ideologische Gedankengut der Nationalsozialisten vermitteln sollten", erzählt Siegfried Böhmke, der heutige Intendant des Münchner Marionettentheaters.

Karl Winkler im Jahr 1901. (Foto: Josef Bräuhäuser/Münchner Stadtmuseum)

Statt Winkler durfte Hilmar Binter als neuer Direktor mit seinem "Binterschen Theater" in das Haus an der Blumenstraße einziehen. Freilich lassen einen die Lebensläufe der beiden gleichaltrigen Männer, die phasenweise beide als Sprecher und Spieler in Schmids Theater mitwirkten, spontan an das unheimliche "Doppelgänger"-Motiv in Meyrinks "Golem" denken: Binter, Sohn des königlichen Geheimsekretärs und Bibliothekars der Bayerischen Staatstheater in München, Franz Xaver Binter, hegte ebenso wie Winkler eine Leidenschaft für das Marionettentheater. Von den frühen 1920er Jahren an wurde daraus ein Konkurrenzstreit, aus dem erst der eine, dann der andere als Sieger hervorging.

Zunächst verlor Binter, als sich seine Hoffnungen zerschlugen, Schmids Nachfolge im Marionettentheater anzutreten. Enttäuscht verließ er das Haus und gründete eine eigene Marionettenbühne an der Von-der-Tann-Straße. Doch 1933, nachdem Winkler gekündigt worden war, zog Binter mit seiner Bühne als Gewinner in das Theater an der Blumenstraße ein. Der umfassenden Chronik zur "Ära Josef Leonhard Schmid, Babette Klinger und Karl Winkler" sind die persönlichen Erinnerungen Winklers vorangestellt, in denen die frühe Faszination des Buben für das Schmidsche Marionettentheater eine zentrale Rolle einnimmt. Seine Mutter verrichtete im Auftrag von Papa Schmids zweiter Frau Näharbeiten, beispielsweise "einen grünseidenen Bettvorhang für das Rokokozimmer zu ,Casperl als Prinz'", heißt es da. Bei einer Gelegenheit hat sie ihrer Auftraggeberin "von meiner Schwärmerei für das Theater" erzählt, schreibt Winkler. Daraufhin lässt Frau Schmid dem Jungen immer mal wieder eine Freikarte zukommen, eines Tages darf er sogar hinter die nur Tischtennisplattengroße Bühne. "Von da an begann meine Laufbahn für das Schmidsche Marionettentheater, wo ich vom bescheidenen Handlanger allmählich aufrückte zum Requisiteur, Maschinisten, Figurendirigenten, Rollensprecher, Theatermeister, Komponisten, Dramaturgen und Regisseur, zuletzt sogar zu seinem Direktor und Besitzer", schreibt Winkler.

Der größte Teil seiner Freizeit gehörte dem Theater, dies änderte sich auch nicht, als er in den darauffolgenden Jahren die Postfachlaufbahn ergriff. Auch wenn die tiefe Kränkung über den "Treuebruch" lange Zeit ein Zerwürfnis zwischen der Familie Winkler und der Stadt München bewirkte, näherte man sich in den vergangenen Jahrzehnten wieder an. Winklers Tochter Erika schließlich überantwortete der Sammlung Puppentheater testamentarisch den Theaternachlass. Der 1933 gekündigte Direktor hatte Schmids Nachlass glücklicherweise in Gewahrsam genommen, auch wenn ein Stadtrat auf die Frage, was mit den "Theaterschätzen" geschehen solle, schnöde geantwortet hatte: "Meinetwegen verkauft er's am Tandelmarkt!". Die aktuelle Publikation ist als Dank für die bedeutende Zueignung zu verstehen - und löst gleichzeitig die testamentarische Auflage ein, die von Karl Winkler verfassten "Erinnerungen an das J. Schmidsche Marionettentheater" zu veröffentlichen.

Chronik des Münchner Marionettentheaters 1858 - 1933, herausgegeben im Auftrag des Münchner Stadtmuseums, Allitera Verlag 2018