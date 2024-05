Über die Akustik von Münchner Konzertsälen mag man streiten, optisch machen sie jedenfalls allesamt nicht allzu viel her. Kein Wunder, dass das Münchner Rundfunkorchester bereits das dritte Jahr in Folge die Flucht antritt, auf einwöchiger Residenz- und Schlösser-Tournee in Bayern, die zugleich dem Kulturauftrag des Bayerischen Rundfunks exemplarisch gerecht wird. Zum Beispiel in den Weißen Saal des Neuen Schlosses Schleißheim, der im Stuck von Johann Baptist Zimmermann (nach Entwürfen Joseph Effners) strahlt. Und damit bestens zur Musik passt, die in den drauffolgenden Jahrzehnten komponiert wurde: Hasses Sinfonia zur Oper "Ezio", Haydns achte Sinfonie, genannt "Le soir", oder Mozarts "Posthorn-Serenade". Leider ist Chefdirigent Ivan Repušić erkrankt, weshalb Rinaldo Alessandrini einspringt, der die Kraft und Energie der historischen Aufführungspraxis mitbringt. Doch Eleganz ist nicht seine Sache, weder optisch noch akustisch; das kleinteilige Taktieren sorgt dafür, dass keine größeren Bögen entstehen, Binnendynamiken statisch bleiben, besonders die langsamen Sätze an Zauber verlieren.