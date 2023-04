Von Klaus Kalchschmid

Am Ende von "I Lombardi", der Kreuzfahrer-Oper des 29-jährigen Giuseppe Verdi, erglüht Jerusalem in der Morgensonne am Hintergrund der Bühne. Die schwelgerische Musik dazu erinnert bei der konzertanten Aufführung im Prinzregententheater an die "Apotheose der Schweiz" am Ende von Rossinis 15 Jahre zuvor aufgeführter Oper Guillaume Tell!

In Verdis Frühwerk finden sich viele solche Reminiszenzen, auch an Vicenzo Bellini oder Saverio Mercadante. Doch das stört ebenso wenig wie die Tatsache, dass neben großartiger Musik Konventionelles oder bloß Virtuoses zu finden ist.

Auch wenn das konzertant mit dem fulminant theatralisch aufspielenden Münchner Rundfunkorchester unter Ivan Repušić weniger ins Gewicht fällt, bleiben das Kriegsgelärme und die dramaturgisch knirschenden, kaum miteinander verbundenen Handlungsstränge mit Brüdern im Zentrum, die einst um dieselbe Frau buhlten: Pagano, überragend differenziert gesungen von Bassbariton Michele Pertusi, verletzt Arvino (mit feinem Tenor-Schmelz: Galeano Salas) aus Rache schwer, weil dieser Viclinda zur Frau bekam. Von seiner Flucht zurückgekehrt, versucht er erneut ein Attentat, büßt freilich seine Tat fortan im Heiligen Land als Eremit. Dort wird Giselda, die Tochter Arvinos, als Pilgerin aufgegriffen und verliebt sich in den Moslem Oronte (ein sehr italienischer Tenor: Piero Pretti). Schwerverletzt wird er vom Eremiten getauft, stirbt jedoch bald, während Giselda erreicht, dass ihr Vater dem Bruder vergibt.

Wenn man Verdis spätere Meisterwerke mal für einen Abend vergisst, kann man sich an effektvollen Chören begeistern (grandios: der BR-Chor) oder etwa am großen Terzett, das den dritten Akt beschließt. Für die "geläufige Gurgel" der europaweit gerühmten Koloratursopranistin Erminia Frezzolini komponierte Verdi einst die Partie der Giselda; auch Nino Machaidze nutzt sie, um all' ihre Kunst ins rechte Licht zu rücken und die Genres zwischen Wahnsinnsarie, Gebet und lyrischer Emphase perfekt zu bedienen.