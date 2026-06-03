Der Vertrag ist unterzeichnet: Leo Hussain wird neuer Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters. Zur Konzertsaison 2027/28 wird der Brite die Nachfolge von Ivan Repušić antreten. Zunächst für drei Jahre, wie jetzt der Bayerische Rundfunk bekannt gab. Eine gute Nachricht für das Orchester, das im April kommenden Jahres sein 75-jähriges Bestehen feiert.

Leo Hussain, Jahrgang 1978, kennt das Münchner Orchester von Gastdirigaten, er gilt als Generalist, der ein breites Repertoire pflegt, von Mozart bis zur Zweiten Wiener Schule und zur Klassik des 20. und 21. Jahrhunderts. Laut BR war er der Wunschkandidat des Ensembles.

Seine Ausbildung erhielt Hussain an der University of Cambridge und der Royal Academy of Music in London. Er assistierte Dirigenten wie Riccardo Muti, Simon Rattle und Valery Gergiev, war Musikdirektor der Opéra de Rouen und des Salzburger Landestheaters und ist bis Sommer 2026 Chefdirigent des Bukarest George Enescu Philharmonic. Das Münchner Klassikpublikum kennt Hussain, der weltweit auf den Konzertbühnen unterwegs ist, auch von seinen Dirigaten an der Bayerischen Staatsoper in den Produktionen von Tschaikowskys „Eugen Onegin“ und Richard Strauss’ „Capriccio“.

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Björn Wilhelm, Programmdirektor Kultur des Bayerischen Rundfunks, freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Briten: „Mit Leo Hussain gewinnt das Münchner Rundfunkorchester einen Chefdirigenten von internationalem Rang, der gleichermaßen im Opern- wie im Konzertrepertoire höchste Anerkennung genießt. Das Münchner Rundfunkorchester steht für stilistische Vielfalt, Entdeckerlust und höchste künstlerische Qualität – Leo Hussain verkörpert genau diese Eigenschaften.“

Und der designierter Chefdirigent gibt die Komplimente zurück: „Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern das nächste Kapitel in der Geschichte des wunderbaren Münchner Rundfunkorchesters mitgestalten zu dürfen. Bereits bei unserer ersten Zusammenarbeit wurde mir bewusst, wie sehr ich die Persönlichkeit dieses Orchesters schätze – seine Herzlichkeit, seine Leidenschaft, seinen Humor und vor allem das, was dieses Ensemble so besonders macht: seine einzigartige Verbindung aus Vielseitigkeit und Neugier.“

Ivan Repušić, der seit 2017 am Pult des Rundfunkorchesters steht und nun seinen Abschied nimmt, will die gemeinsamen Erfolge noch einmal gebührend feiern: Unter dem Titel „Ivan Repušić & Friends“ gibt er am Mittwoch, 10. Juni, 19.30 Uhr, im Prinzregententheater ein hochkarätig besetztes Konzert. Mit dabei sind unter anderem Sopranistin Marina Rebeka Sopran und Tenor Charles Castronovo sowie Trompeter Matthias Höfs.