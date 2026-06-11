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Münchner RundfunkorchesterEin Abschied unter Freunden für Chefdirigent Ivan Repušić

Lesezeit: 3 Min.

Dank an einen verdienten Maestro: Ivan Repušić blickt hier gerade auf ein Publikum, das sich im Prinzregententheater geschlossen von seinen Plätzen erhoben hat.
Dank an einen verdienten Maestro: Ivan Repušić blickt hier gerade auf ein Publikum, das sich im Prinzregententheater geschlossen von seinen Plätzen erhoben hat. Markus Konvalin

Der scheidende Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters Ivan Repušić  versammelt im Prinzregententheater noch einmal viele Klassikstars um sich. Große Stimmen wie Marina Rebeka, Krassimira Stoyanova oder Charles Castronovo.

Kritik von Paul Schäufele

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Die Theaterglocke hat gebimmelt, Instrumente drängen sich auf der Bühne des Prinzregententheaters, im Publikum werden noch Grüße ausgetauscht, viele in melodischem Kroatisch. Da kommt der Notenwart auf die Bühne und hievt einen Packen Partituren aufs Dirigentenpult. Für sein Abschiedskonzert mit dem Münchner Rundfunkorchester hat Ivan Repušić tief in die Juwelenkiste gegriffen, die er in seinen Jahren bei diesem Orchester gefüllt hat.

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