Der scheidende Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters Ivan Repušić versammelt im Prinzregententheater noch einmal viele Klassikstars um sich. Große Stimmen wie Marina Rebeka, Krassimira Stoyanova oder Charles Castronovo.

Die Theaterglocke hat gebimmelt, Instrumente drängen sich auf der Bühne des Prinzregententheaters, im Publikum werden noch Grüße ausgetauscht, viele in melodischem Kroatisch. Da kommt der Notenwart auf die Bühne und hievt einen Packen Partituren aufs Dirigentenpult. Für sein Abschiedskonzert mit dem Münchner Rundfunkorchester hat Ivan Repušić tief in die Juwelenkiste gegriffen, die er in seinen Jahren bei diesem Orchester gefüllt hat.