Eigentlich hätten sie in diesem Jahr ihr goldenes Jubiläum feiern können. Seit 50 Jahren betreiben die Familien Wieser und Winklhofer den Münchner Ratskeller. Das Fest, das sie nun an Silvester ausrichten, ist aber ein Abschiedsfest. Am 31. Dezember 2025 öffnen sie ihr Lokal zum letzten Mal. Im Laufe dieses Jahres haben sie entschieden, ihren Pachtvertrag mit der Stadt nicht mehr zu verlängern.
GastronomieDer Ratskeller schließt nach 50 Jahren – was folgt danach?
Lesezeit: 4 Min.
Zum Jahresende sperren Peter Wieser und Toni Winklhofer ihre Gaststätte unter dem Rathaus zu. Die Grünen bringen einen Club als Nachfolge ins Spiel, die CSU hätte gerne wieder eine Wirtschaft – und dann gibt es da noch Gerüchte um einen prominenten Retter.
Von Astrid Becker
Essen und Trinken in München:Zwei Sterne fürs schlechte Wetter – wie Gastronomen an Google-Bewertungen verzweifeln
Die Rezensionen auf der mächtigen Plattform sind essenziell fürs Geschäft von Restaurants. Doch sie sind unberechenbar und können ungerecht sein. Wie gehen Wirte mit Kritik um? Ist Löschen die beste Wahl?
Lesen Sie mehr zum Thema