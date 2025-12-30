Eigentlich hätten sie in diesem Jahr ihr goldenes Jubiläum feiern können. Seit 50 Jahren betreiben die Familien Wieser und Winklhofer den Münchner Ratskeller. Das Fest, das sie nun an Silvester ausrichten, ist aber ein Abschiedsfest. Am 31. Dezember 2025 öffnen sie ihr Lokal zum letzten Mal. Im Laufe dieses Jahres haben sie entschieden, ihren Pachtvertrag mit der Stadt nicht mehr zu verlängern.