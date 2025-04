Mehr als doppelt so schnell als erlaubt, war Samstagnacht ein junger Mann in einem Mercedes auf der Ingolstädter Straße unterwegs.

Mit einem Laser-Messgerät überprüften Beamte der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) am Samstag gegen ein Uhr den Verkehr auf der Ingolstädter Straße. Dabei fuhr ein Mercedes E 350 CDI mit 104 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 50 vorbei.

Die Beamten hielten den Mercedes an, am Steuer saß ein 18-jähriger Münchner. Er wurde angezeigt, ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein einmonatiges Fahrverbot. Weil er außerdem Fahranfänger ist, könnte sich der Vorfall auch auf seine Probezeit auswirken.