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Münchner PhilharmonikerZubin Mehta dirigiert mit 90 – und die Philharmoniker tragen ihn durch den Abend

Lesezeit: 2 Min.

Das große Vertrauen ist immer noch da: Ehrendirigent Zubin Mehta bedankt sich bei Alexandra Gruber, der Soloklarinettistin der Münchner Philharmoniker.
Das große Vertrauen ist immer noch da: Ehrendirigent Zubin Mehta bedankt sich bei Alexandra Gruber, der Soloklarinettistin der Münchner Philharmoniker. Tobias Hase / mphil

Die Münchner Philharmoniker gestalten ein würdevolles Konzert mit ihrem Ehrendirigenten Zubin Mehta, der für die Münchner Musik einst helle Sterne vom Himmel holte.

Kritik von Andreas Pernpeintner

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Wurde man 1982 geboren, war die Fußball-WM 1990 in Italien das erste große Turnier, das man bewusst anschaute. Andy Brehme verwandelte, Maradona weinte, der Kaiser schwebte. Aus den Caracalla-Thermen tauchten die „Drei Tenöre“ empor. Bei ihnen, strahlend in Pavarottis Gravitationsfeld, Zubin Mehta. Ein Dirigent in voller Kraft. 36 Jahre später ist gerade wieder WM. Brehme, Maradona, der Kaiser, Pavarotti, sie sind gegangen. Aber Zubin Mehta, er ist hier, hier in München, wo er geliebter Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper war und auch den Philharmonikern (als offizieller Ehrendirigent) und dem BR-Symphonieorchester eng verbunden ist – und wo er nun anlässlich seines 90. Geburtstags große Konzerte dirigiert.

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Festkonzert zum 90. Geburtstag
:Zubin Mehta dirigiert – allen Gebrechen zum Trotz

Zubin Mehta wirkt beim Konzert in München zerbrechlich wie nie. Doch für seine Menschlichkeit und seine Dankbarkeit wird er vom Publikum verehrt und geliebt.

SZ PlusVon Michael Stallknecht

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