Kritik von Andreas Pernpeintner

Eines der großen Münchner Orchester sitzt auf dem Podium, eine Solistin oder ein Solist kommt dazu, um eines der berühmten Solokonzerte zu spielen. Und man fragt sich öfter: Könnten diejenigen, die im Orchester dasselbe Instrument spielen, das auch? Immerhin sind auch sie international ausgewählte Spitzenkräfte. Es ist schön, wie die Münchner Philharmoniker in der Isarphilharmonie diese Frage zum wiederholten Mal mit Ja beantworten. Als Cellist Michael Hell vor einem Jahr in den Ruhestand ging, überließen sie ihm den Solopart in Richard Strauss' "Don Quixote". Nun tritt Konzertmeisterin Naoka Aoki bei Sibelius' Violinkonzert für ihr Solo-Debüt vor ihre Kolleginnen und Kollegen.