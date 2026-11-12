Ein Abend in der Isarphilharmonie voll scharfer Gegensätze: Hier Dmitri Schostakowitschs 1. Violinkonzert mit der grandiosen Solistin Vilde Frang, ein Stück, dessen nachtschwarze Geigen-Monologe im ersten und dritten Satz von grellen Heftigkeiten und Sarkasmen im zweiten und letzten Satz kontrastiert werden. Dort Modest Mussorgskijs „Bilder einer Ausstellung“ in der opulenten Orchesterfassung von Maurice Ravel. Ein Klangbilderparcours, der sich in gelassener Promenade von zarten Traumgebilden wie dem „alten Schloss“ bis zur Pracht und Herrlichkeit des „großen Tors von Kyiv“ unwiderstehlich steigert. Die Münchner Philharmoniker unter ihrem Chefdirigenten Lahav Shani zeigen eindringlich, wie grundverschieden die Klangwelten dieser beiden russischen Komponisten tönen müssen, um jeweils ihre mitreißende Wirkung entfalten zu können.