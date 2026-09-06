Seit am 1. Februar 2023 offiziell bekannt gegeben wurde, dass Lahav Shani neuer Chefdirigent der Münchner Philharmoniker wird, hat der junge Maestro aus Israel dem Münchner Publikum bereits etliche große Konzerte geschenkt. Gefühlt gehörte er längst zum Musikleben der Stadt. Doch nun also, mit Start der Saison 2026/27, tritt sein Vertrag in Kraft, Laufzeit fünf Jahre.

Die Weltpolitik macht nicht Halt vor den Konzertsälen. Von Shanis Vorgänger Valery Gergiev hatten sich die Philharmoniker und die Stadt Ende Februar 2022 getrennt. Der Dirigent hatte sich nicht eindeutig vom Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine distanziert. Heute ist Gergiev, der die offiziellen Titel „russischen Volkskünstler“, „Held der Arbeit der Russischen Föderation“ sowie den Orden „Für Verdienste um das Vaterland“ trägt, als Generaldirektor des Bolschoi-Theaters in Moskau wie als Leiter des Mariinski-Theaters in Sankt Petersburg einer der mächtigsten Kulturpolitiker des Landes. Dass man mit Gergiev einen Putin-Vertrauten am Pult der Philis stehen hatte, war schon vor seinem Rauswurf allgemein bekannt. Das Bedauern über seinen Abgang fiel entsprechend überschaubar aus.

Breit hingegen war die Solidarität mit Lahav Shani, als die Organisatoren des Flanders Festival Ghent ein für den 18. September 2025 geplantes Konzert des designierten Chefdirigenten mit seinen Münchner Philharmonikern absetzen. „Im Lichte seiner Rolle als Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestras sind wir nicht in der Lage, für die nötige Klarheit über seine Haltung dem genozidalen Regime in Tel Aviv gegenüber zu sorgen“, so die Begründung. Kein Wort über den unmenschlichen Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 mit mehr als 1000 Toten unter israelischen Zivilisten und die Geiselnahmen.

In Stadt, Freistaat und Bund wurde die Ausladung scharf verurteilt. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer: „Unter dem Deckmantel vermeintlicher Israel-Kritik wird hier ein Kultur-Boykott betrieben. Das ist blanker Antisemitismus und ein Angriff auf die Grundlagen unserer Kultur.“ Auch Shani selbst meldete sich Wort: „Es muss alles getan werden, um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden und den langen Prozess der Heilung und des Wiederaufbaus für beide Gesellschaften zu beginnen.“

Am 17. September starten der 37-Jährige und die Münchner Philharmoniker nun offiziell in ihre erste gemeinsame Konzertsaison (Isarphilharmonie, 19.30 Uhr). Den Abend eröffnet keine Geringere als Martha Argerich mit Maurice Ravels G-Dur-Klavierkonzert.

Es folgt Leonard Bernsteins „Chichester Psalms“, die nach einer englischen Kathedrale benannt sind, die dieses nicht einmal 20 Minuten lange Chorwerk in den Sechzigerjahren in Auftrag gab. Bernstein vertonte hebräische Psalmtexte, der hoch anspruchsvolle Vokalpart ist unter Chorsängern gefürchtet. Der Aufgabe stellen sich der Philharmonische Chor und ein Solist des Tölzer Knabenchors (Einstudierung von Andreas Herrmann). Der Konzertabend endet mit einem der herausragendsten Orchesterwerke überhaupt: Igor Strawinskys „Sacre du printemps“.

Konzertiert mit den Münchner Philharmonikern: die niederländische Stargeigerin Janine Jansen. Foto: Harald Hoffmann/Decca

Aktuell sind die Konzerte am 17. und 18. September ausverkauft, für den 20. September gibt es noch einige wenige Karten. Die Münchner, und das überrascht nicht, werden sich kaum ein Konzert mit Lahav Shani entgehen lassen wollen: Deshalb heißt es, schnell sein. Auch für seine Dirigate am 11., 12. und 15. November – ein Programm mit Schostakowitsch und Mussorgsky, Solistin ist Geigerin Janine Jansen – ist die Nachfrage groß.

Noch nicht begonnen hat der Vorverkauf für die „Chefsache“. Am 9. November, Beginn 13.30 Uhr, probt Shani in der Isarphilharmonie sein Konzert mit Jansen. Vom Chorbalkon aus können die Besucher aus nächster Nähe verfolgen, wie dieses Konzert entsteht. Schulklassen können kostenlos teilnehmen, müssen sich allerdings im Abo-Büro der Philharmoniker anmelden. Für alle anderen gibt es Karten zum Preis von 13 Euro (Vorverkaufsstart: 8. Oktober, 10 Uhr).

Und dann ist da – Werbeslogan „angekommen, aufgenommen“ – das erste gemeinsame Album der Philis mit ihrem neuen Chef. Die Aufnahme mit Claude Debussys „Prélude à l’après-midi d’un faune“ and Arnold Schoenbergs „Pelleas und Melisande“ kommt am 11. September in den Handel.