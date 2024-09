Kritik von Egbert Tholl

Es ist schon eine beeindruckende Visitenkarte, die Lahav Shani gerade bei und mit den Münchner Philharmonikern abgibt. In der vergangenen Woche spielte er mit ihnen Klavier (Bach), dirigierte die Neunte von Bruckner, fing also gleich mal mit einem der mächtigsten Monolithen im Stammrepertoire des Orchesters an – und machte es grandios. In zwei Jahren wird er Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, jetzt zeigte er in der Isarphilharmonie, wie lustvoll diese sich für die Moderne begeistern können.