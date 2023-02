Als Klaviersolist und Kontrabassist kennt er auch die andere Seite des Pults - doch nach München wird Lahav Shani als Dirigent berufen. Er folgt damit Valery Gergiev, dem die Stadt wegen seiner Putin-Nähe nach Kriegsbeginn vor knapp einem Jahr gekündigt hatte.

Am Mittwochvormittag beschloss der Stadtrat einstimmig, dass Shani künftig das renommierte Ensemble musikalisch leiten soll - und der Vertrag wurde gleich unterschrieben.

Der 34-jährige Shani hat schon beachtliche Erfolge gefeiert. So folgte er 2020 Zubin Mehta als neuer Musikdirektor des Israelischen Philharmonieorchesters in Tel Aviv. Auch Ensembles wie die Berliner Philharmoniker oder das London Symphony Orchestra dirigierte er bereits. Kürzlich stand er am Pult des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks.

Shani bleibt zugleich Chef in Tel Aviv. Den Münchner Posten wird er auch erst in der Saison 2026/27 voll übernehmen, wenn sein Vertrag in Rotterdam ausläuft. Einen so jungen Chef wie Shani hatten die Münchner Philharmoniker seit 1905 nicht mehr; damals übernahm Georg Schnéevoigt mit 33 Jahren.