Die Münchner Philharmoniker unter Paavo Järvi widmen sich in der Isarphilharmonie neben Gustav Mahler zum ersten Mal auch dem Komponisten Hans Rott.

Kritik von Michael Stallknecht, München

Es gilt als besonders erschütternd, wenn junge Menschen sterben. Hans Rott zum Beispiel, mit 25 Jahren, deren letzte drei er in der Psychiatrie verbrachte. Davor hatte er in Wien Orgel und Komposition unter anderem bei Anton Bruckner studiert und eine Symphonie in E-Dur komponiert, die seit ihrer posthumen Uraufführung 1989 bereits mehrfach eingespielt wurde.