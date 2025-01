Kritik von Andreas Pernpeintner

Im Fokus, den die Münchner Philharmoniker derzeit auf Amerika richten, zeigen sich die USA von einer ihrer schönen Seiten. Der musikalischen. Barbara Hannigan, Sopranistin und Dirigentin, betont in der Isarphilharmonie freilich sofort, dass sie Kanadierin ist. In ihren Erläuterungen gibt sie Einblicke in die Werke, sagt etwa, dass Richard Rogers Musical „The Carousel“, aus dem nach der Pause „The Carousel Waltz“ erklingt, ein dunkles Werk sei, berichtet von den gesellschaftlichen Abgründen, die sich anschließend in Gershwins Oper „Porgy an Bess“ auftun.