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Konzert der Philharmoniker mit Emanuel AxMozart, betörend schön

Lesezeit: 1 Min.

Nicht bedächtig, aber mit Bedacht: Emanuel Ax beim Konzert in der Isarphilharmonie.
Nicht bedächtig, aber mit Bedacht: Emanuel Ax beim Konzert in der Isarphilharmonie.
Sebastian Widmann / Münchner Philharmoniker

In der Isarphilharmonie gelingt den Münchner Philharmonikern mit dem amerikanischen Pianisten Emanuel Ax unter der Leitung von Ryan Bancroft eine nahezu zauberhafte Konzert-Begegnung.

Kritik von Andreas Pernpeintner

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Als sie auf das Podium der Isarphilharmonie kommen, fragt man sich, wie sie in Mozarts Klavierkonzert KV 482 wohl gemeinsamen musikalischen Schritt halten werden. Ryan Bancroft, der Dirigent dieses Konzerts der Münchner Philharmoniker, und der Pianist Emanuel Ax. Bancroft hat zuvor Mendelssohns „Sommernachtstraum“-Ouvertüre mit viel gestischem Schwung dirigiert. Gegen die etwas missglückte Holzbläserintonation war er machtlos, sein Verzögern des charakteristischen Nonensprungs war seltsam, das Streicherflirren des Orchesters herrlich präzise. Bancrofts Auf- und Abtreten geschah stets im Laufschritt.

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