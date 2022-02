Die Münchner Philharmoniker erhöhen die Karten- und Abopreise in allen Kategorien um zehn Prozent.

Nach dem neuen Preismodell für die Kammerspiele hat der Kulturausschuss auf Empfehlung des Philharmonischen Rates nun auch für die Münchner Philharmoniker eine Erhöhung der Eintrittsgelder auf den Weg gebracht. Nach dem "positiven Anklang" der Eröffnungssaison in der Isarphilharmonie werden von September 2022 an alle Konzertkarten und Abonnements zehn Prozent teurer. So kostet das teuerste reguläre Ticket (Preisstufe I, Kategorie 1) künftig 95 statt 86 Euro, das günstigste 20 statt 18. Auch Karten für Kinder und Jugendliche werden entsprechend teurer, etwa elf statt zehn Euro auf den billigen Plätzen. Von der Erhöhung erwartet man sich Mehreinnahmen von 300 000 Euro jährlich - vorausgesetzt es gibt keine oder nur wenige Abo-Kündigungen.