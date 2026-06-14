Mahler und Strauss, Martinů und Borodin: Vielfältiger könnte ein Programm nicht sein und dennoch wirkt es beim Konzert der Münchner Philharmoniker unter Jakub Hrůša nicht beliebig zusammengestellt. Faszinierend schon der Beginn mit dem Adagietto aus der Fünften Symphonie von Gustav Mahler, dank seiner Verwendung als Filmmusik im „Tod in Venedig“ von Luchino Visconti bekannter als alles andere von Mahler. Nur für Streicher und Harfe geschrieben, entfaltet der Satz doch eine klangliche Magie, die überwältigend sein kann, wie die Philharmoniker und Teresa Zimmermann an der Harfe in der Isarphilharmonie bewiesen.