Mächtig in der Wirkung

Von Rita Argauer

Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine spielen die Münchner Philharmoniker in der Isarphilharmonie das Requiem von Guiseppe Verdi. Das Trauern ist hier kein intimes, kein vereinzeltes, sondern ein Weltumfassendes. Wie passend, das an dem Tag aufzuführen, als der langjährige Frieden in Europa brutal und willkürlich gebrochen wurde.