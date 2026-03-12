Die Münchner Philharmoniker haben ihr Programm für die kommende Spielzeit 2026/27 veröffentlicht, die erste gemeinsame von Chefdirigent Lahav Shani und Intendant Florian Wiegand. Für Wiegand war es eine Rückkehr, als er im vergangenen Herbst sein Amt antrat. Der 52-Jährige ist in München geboren und aufgewachsen. Nach einer Zeit als Leiter des künstlerischen Betriebsbüros und der Programmplanung am Konzerthaus Dortmund war er lange Jahre Konzertchef der Salzburger Festspiele.