Die Münchner Philharmoniker haben ihr Programm für die kommende Spielzeit 2026/27 veröffentlicht, die erste gemeinsame von Chefdirigent Lahav Shani und Intendant Florian Wiegand. Für Wiegand war es eine Rückkehr, als er im vergangenen Herbst sein Amt antrat. Der 52-Jährige ist in München geboren und aufgewachsen. Nach einer Zeit als Leiter des künstlerischen Betriebsbüros und der Programmplanung am Konzerthaus Dortmund war er lange Jahre Konzertchef der Salzburger Festspiele.
Münchner Philharmoniker auf neuen WegenWenn einer nicht als „Maestro“ dirigiert
Lesezeit: 4 Min.
Florian Wiegand, Intendant der Münchner Philharmoniker, freut sich über die Zusammenarbeit mit dem neuen Chefdirigenten Lahav Shani. Er beschreibt ihn als den Vertreter einer neuen Zeit in der Klassik.
Interview von Michael Stallknecht
