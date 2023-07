Von Michael Stallknecht

Zum Ausklang der Saison gibt es bei den Münchner Philharmonikern Populäres: die "Carmina Burana" von Carl Orff. Das hemmungslos vitale Loblied auf den Alkohol und den Sex passt nicht nur gut in den Sommer, es passt auch, mindestens akustisch, gut in die Isarphilharmonie. Denn die Direktheit und mangelnde Klangmischung, bei Großbesetzungen sonst oft ein Problem, ist genau das, was die Partitur will. Vereinfacht gesagt: Es macht richtig Rums - weshalb die Schlagwerker ihren Extraapplaus am Ende redlich verdienen.