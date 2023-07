Von Michael Stallknecht

Zum Ausklang der Saison gibt es bei den Münchner Philharmonikern Populäres: die "Carmina Burana" von Carl Orff. Das hemmungslos vitale Loblied auf den Alkohol und den Sex passt nicht nur gut in den Sommer, es passt auch, mindestens akustisch, gut in die Isarphilharmonie. Denn die Direktheit und mangelnde Klangmischung, bei Großbesetzungen sonst oft ein Problem, ist genau das, was die Partitur will. Vereinfacht gesagt: Es macht richtig Rums - weshalb die Schlagwerker ihren Extraapplaus am Ende redlich verdienen. Der großbesetzte Philharmonische Chor München artikuliert schlagkräftig und präzis von der Bühnenempore, hat aber auch einen intensiven Legatoklang zu bieten. Wobei der französische Dirigent Alain Altinoglu nichts breit walzt, sondern alles leicht hält, die Phrasen im Detail klar zeichnet, im Großen den Bogen raushat.

An der Besetzung des Baritons kann man zweifeln: Adrian Eröd wartet mit feinsinniger Diktion auf, doch vollmundige Sinnlichkeit und Mut zum Exaltierten sind nicht unbedingt seine Sache. Dafür lässt Levy Sekgapane, eingesprungen für Michael Heim, den gebratenen Schwan mit gleißendem Tenor im Fett schwimmen. Und für den dritten Teil kommt nicht nur der bestens koordinierte Kinderchor des Staatstheaters am Gärtnerplatz dazu, sondern vor allem Jodie Devos. Die Belgierin hat exakt den Sopran, den es braucht: sicher im heiklen Übergang, leicht in der höchsten Lage, eine Stimme, die unschuldig klingt, aber vielversprechend flirrt und flimmert. Am kommenden Sonntag gibt es nochmal Gelegenheit, die Philharmoniker unter freiem, hoffentlich auch regenfreiem Himmel zu hören, bei Klassik am Odeonsplatz. Danach darf auch das Orchester den Sommer genießen.