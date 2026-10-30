Wie kann man klassische Musik spannend darbringen? Eine ziemlich gute Antwort darauf ist: indem man die Dirigentin Barbara Hannigan engagiert. Von ihr konzipierte Programme sind geradezu überbordend vielseitig. So auch diesmal in der Isarphilharmonie mit den Münchner Philharmonikern. Hannigan ist nicht nur Dirigentin, sie ist auch Sopranistin, und diese Verbindung kennzeichnet das erste Werk des Abends, das die iranische Komponistin Golfam Khayam für Hannigan geschrieben hat. „I am not a tale to be told“ ist die Vertonung eines Gedichts des Schriftstellers Ahmad Shamlou.
Konzert in der IsarphilharmonieÜber allem schwebt der Gesang von Barbara Hannigan
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Überbordend vielseitiges Programm, Doppelrolle als Dirigentin und Sopranistin: Mit Barbara Hannigan ist das Konzert der Münchner Philharmoniker ein besonderes Erlebnis.
Kritik von Andreas Pernpeintner
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