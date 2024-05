Es ist der wohl zauberhafteste Klangeffekt dieses Abends in der Isarphilharmonie: Erkki-Sven Tüürs Konzert für Akkordeon und Orchester "Prophecy" beginnt mit einem Cluster des Soloinstruments. Und ganz sanft, als wäre es eine filmische Überblendung, wird er von den hohen Streichern der Münchner Philharmoniker übernommen und dort weiter gefärbt. Dieses Akkordeonkonzert ist ein auf Klangtransparenz bedachtes Werk. Feinst schattierte Farbnuancen sind eine der großen Stärken des Akkordeons. Um diese angemessen zu beleuchten, ist der Orchesterpart, eigentlich groß besetzt, oft stark ausgedünnt. Solistin Ksenija Sidorova kann ihren Part auf dem elektrisch leicht klangverstärkten Instrument auf diese Weise wundervoll zelebrieren: Obwohl es viele ruhige, flächig wirkende Passagen gibt, ist die Akkordeonstimme zugleich in den Details ungemein rasch und feingliedrig bewegt. Hinzu kommen Bereiche von überbordender Virtuosität mit geschwind aufgefächerten Akkorden, pfeilschnellen Bassläufen, ehe sich Akkordeon und Orchester im motorisch kräftig bewegten Finalsatz unterhaken und dem markanten Ende entgegen preschen. Das ist effektvoll komponiert und ebenso dargeboten. Als Zugabe gibt es eine dynamisch ausgefeilte Akkordeon-Transkription von Gabriela Monteros "Beyond Bach".

Ohne das Akkordeon wirken die übrigen Darbietungen des Abends weniger inspiriert. Dirigent Paavo Järvi war zusammen mit Tüür in den Siebzigerjahren einst Mitglied der estnischen Rockband "In Spe". Als Schlagzeuger. Von großem Impetus jedoch ist in seinem Dirigat nicht viel zu erkennen. Eingangs bei Debussys symphonischer Suite "Printemps" ist das nicht schlimm. Das Werk ist kompositorisch zart erdacht und es klingt auch an diesem Abend zart. Sibelius' Fünfte Symphonie nach der Pause aber kann sich unter Järvis gestisch reduzierter, eher maßvoll bremsender als antreibender Leitung nur bereichsweise entfalten. Die berühmten abgesetzten Schlussakkorde gelingen blitzsauber.