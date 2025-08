Seit 2017 gehört der Orgelbau und die Orgelmusik in Deutschland zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit, laut Unesco ertönen bundesweit allein in den Gotteshäusern etwa 50 000 Orgeln. In München ist es der Orgelsommer, der nun schon im zwölften Jahr dieser Königin der Instrumente eine große Bühne bereitet. Noch bis zum 14. September laden die evangelischen Innenstadtgemeinden zu Konzerten mit renommierten Organistinnen und Organisten aus ganz Europa ein. Nicht nur die Klangwucht barocker Klassiker ist da zu hören, auch überraschend moderne, experimentelle Sounds.

Neben den Kirchen St. Matthäus, St. Markus, der Erlöserkirche und der Sendlinger Himmelfahrtskirche sind in diesem Jahr zudem die Kreuzkirche Schwabing und die Dreieinigkeitskirche Bogenhausen als Gäste mit dabei. Weil St. Lukas bis 2026 wegen Sanierungsarbeiten geschlossen ist, finden die Konzerte in der Pfarr- und Klosterkirche St. Anna im Lehel statt. Wie immer bei freiem Eintritt.

Was kann stimmungsvoller sein als eine nur spärlich beleuchtete Kirche: Am Dienstag, 5. August, 21 Uhr, treffen sich die Münchner Orgelfreunde zur ersten Nachtmusik im diesjährigen Orgelsommer in der Schwabinger Erlöserkirche (Ungererstraße 13). Der renommierte Mainzer Kirchenmusiker Hans-Jürgen Kaiser spielt Werke von Maurice Duruflé, Johann Sebastian Bach und eine Bearbeitung für Orgel von Richard Wagners Festmusik aus „Die Meistersinger von Nürnberg“. Bei der nächsten Nachtmusik am 12. August (21 Uhr) in der Erlöserkirche präsentiert Kantor Christian Seidler mit einem Gesangsensemble Renaissance-Chansons in ungewohnter Weise.

Derweil reist aus Italien der Organist Carlo Maria Barile zum Münchner Orgelsommer an, um am Donnerstag, 7. August, 20 Uhr, in St. Markus in der Maxvorstadt (Gabelsbergerstraße 6) auf der dortigen Ott-Orgel zu spielen. Bei seinen „Promenaden in italienischen Orgellandschaften“ stehen Werke von Alessandro Scarlatti, Giovanni Maria Trabaci und Giuseppe Verdi auf dem Programm.

Auch ein Werk der im März gestorbenen russischen Komponistin Sofia Gubaidulina wird beim Münchner Orgelsommer zu hören sein. (Foto: imago stock&people)

Einen ganz anderen Sound gibt es am Freitag, 8. August, 19.30 Uhr, in der Matthäuskirche (Nußbaumstraße 1). Aus Fürth stammen Sirka Schwartz-Uppendieck und Michael Herrschel, die beiden widmen sich dort George Gershwins „Rhapsody in Blue“ sowie Songs von Kay Swift, die selbst Musicals schrieb („Can’t We Be Friends?“, 1929), aber auch intensiv mit Gershwin zusammenarbeitete.

Wer im Programm des Orgelsommers blättert und mehr Musik von Komponistinnen hören möchte, stößt auf ein Konzert der Stuttgarter Musikerin Clara Hahn. Sie stellt am Samstag, 23. August, 19 Uhr, in der Himmelfahrtskirche (Kidlerstraße 15) nicht nur eine eigene Komposition vor, sondern spielt an der Eule-Orgel auch Werke von Fanny Hensel, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Clara Schumann, Nadia Boulanger oder der im vergangenen März verstorbenen russischen Komponistin Sofia Gubaidulina.

Münchner Orgelsommer, bis 14. September in Münchner Kirchen, Infos unter www.muenchner-orgelsommer.de