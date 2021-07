"Oper für alle" ist ein traditionelles Open-Air-Format. Die Musiker verlassen das Theater und kommen in die Stadt, um dort eben alle, oder zumindest viele an ihrer Kunst teilhaben zu lassen. Durch die Corona-Maßnahmen ist in diesem Jahr schon der Zugang zu den "Oper für alle"-Veranstaltungen nicht mehr ganz so direkt - man muss sich vorher kostenfreie Platzkarten besorgen. Aufgrund der Unbeständigkeit des Wetters zieht nun aber der erste Abend, die konzertante Aufführung von Verdis "Aida" am Samstag, 17. Juli, vom Marstallplatz ins Nationaltheater. Alle Kartenbesitzer werden per Mail kontaktiert. Am Eingang wird der Nachweis einer Corona-Impfung, eines Tests oder einer überstandenen Infektion kontrolliert. Der Einlass beginnt um 17.30 Uhr, die Aufführung unter der Leitung von Zubin Mehta beginnt um 19.30 Uhr.