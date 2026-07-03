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Münchner OpernfestspieleWie Asmik Grigorian die Lady Macbeth gibt

Lesezeit: 1 Min.

Grausam, unerschrocken und intelligent: Die großartige Asmik Grigorian als Lady Macbeth bei den Münchner Opernfestspielen.
Grausam, unerschrocken und intelligent: Die großartige Asmik Grigorian als Lady Macbeth bei den Münchner Opernfestspielen. Geoffroy Schied

Superstar Asmik Grigorian ist die neue Münchner Lady Macbeth an der Bayerischen Staatsoper. Wie interpretiert sie die Rolle in Martin Kušejs düsterer Inszenierung?

Kritik von Rita Argauer

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Ein Staat und sein Volk leiden unter dem Machtrausch eines Einzelnen. Unterdrückung, Terror und Unrecht bestimmen den Alltag. Martin Kušej fand in seiner Inszenierung von Verdis „Macbeth“ an der Bayerischen Staatsoper Bilder wie aus einem grausam inszenierten Horrorfilm dafür.

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