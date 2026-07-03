Superstar Asmik Grigorian ist die neue Münchner Lady Macbeth an der Bayerischen Staatsoper. Wie interpretiert sie die Rolle in Martin Kušejs düsterer Inszenierung?

Ein Staat und sein Volk leiden unter dem Machtrausch eines Einzelnen. Unterdrückung, Terror und Unrecht bestimmen den Alltag. Martin Kušej fand in seiner Inszenierung von Verdis „Macbeth“ an der Bayerischen Staatsoper Bilder wie aus einem grausam inszenierten Horrorfilm dafür.