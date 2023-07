Klassikfans sind gerade im Fieber. Bayreuth läuft. Salzburg beginnt an diesem Wochenende. Die Münchner Opernfestspiele gehen am Montag zu Ende. Wie dort die Stimmung war.

Von Susanne Hermanski

Wie waren sie denn nun, diese Münchner Opernfestspiele 2023? Während man sich in Bayreuth und Salzburg, den beiden großen Konkurrenten, gerade erst warmläuft, was diese Festspielsaison anlangt, sind die Münchner am Montag schon durch. Dass nicht alle Vorstellungen ausverkauft sind, nimmt leichter hin, wer sieht, dass derlei selbst in Bayreuth keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Trotzdem waren diese Münchner Festspiele ein Erfolg. Serge Dorny, der als Intendant seine zweite Saison in München erlebt hat, zeigt sich zufrieden. Die Einnahmen seien die vierthöchsten bislang, soweit er das jetzt schon absehen kann, sagt er.