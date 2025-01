Als Azubi schraubt David Brosig in München an Autos, als DJ davyboi bringt er Tempo ins Nachtleben, in ganz Europa. Mit Trance-Musik, mit schnellen, hypnotischen Beats. Über eine erstaunliche Karriere und eine extrem veränderte Partyszene.

Von Dana-Marie Luttert

57 Minuten hat David Brosig Zeit, um davyboi zu werden. 57 Minuten zwischen dem Feierabend in seiner Ausbildung als Kfz-Mechaniker in einem Münchner Vorort und dem Zug in Richtung Berlin. Der Stadt, in der David an diesem Abend als DJ unter dem Namen davyboi Trance-Musik auflegt. Er führt ein Doppelleben, sagt er.