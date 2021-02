Von Evelyn Vogel

Noch wissen die städtischen Museen nicht, wann es in diesem Jahr endlich wieder weitergeht. Noch befinden sich zahlreiche Ausstellungen, die schon 2020 hätten beginnen sollen, im Dornröschenschlaf. Und keiner weiß, wann ein Prinz kommt, um sie wachzuküssen. In diesem Fall käme der Prinz wohl in Gestalt von Markus Söder daher - eine Rolle, in der sich der bekennende Faschingsfan wahrscheinlich gar nicht so unwohl fühlen dürfte. Doch obwohl weiter Warten angesagt ist, haben die städtischen Museen natürlich längst genaue Pläne für die Zeit nach dem Lockdown.

Wo es möglich war, wurden in Abstimmung mit Leihgebern, Versicherern und Kooperationspartnern Ausstellungen, die kurz vor oder mitten im Lockdown starteten und deshalb kaum oder noch gar nicht zu sehen waren, verlängert. Aber es gibt auch Pläne für viele neue Ausstellungen, die gerade im Kulturausschuss des Stadtrats vorgestellt wurden.

Eine für Sommer geplante Präsentation des Stadtmuseums mutet wie die Feier eines Phänomens an, das angesichts von Ausgangsbeschränkungen so tot zu sein scheint wie wenig anderes: die Clubkultur. Mit der Ausstellung "Nachts" unternimmt das Haus am St.-Jakobs-Platz einen nächtlichen Streifzug durch die Ausgeh- und Clubkultur Münchens von der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart. Sogar eine Wiederauferstehung des legendären Atomic Cafés wird versprochen. Und Erinnerungsstücke aus Ultraworld, Ultraschall, Flughafen Riem, Kunstpark Ost, Registratur und anderen, nicht weniger bekannten Locations sollen aus der Ausstellung ein Wallfahrtsort für alle Clubgänger machen. Bleibt nur zu hoffen, dass nach Ende des Lockdowns nicht auch noch Devotionalien aus der aktuellen Clubszene hinzugefügt werden müssen.

"Grand Tour XXL" heißt die Ausstellung, die sich von 24. September an dem Reisekünstler Emel'jan Michailowitsch Korneev (1780 - 1843) widmet. Seine Zeichnungen und Aquarelle aus dem Bestand des Stadtmuseums werden im Kontext deutscher Zeitgenossen und zusammen mit Kostümstudien aus der Von Parish Kostümbibliothek gezeigt und sollen die Besonderheiten einer Grand Tour nach Italien zur Goethezeit veranschaulichen. Apropos Von Parish Kostümbibliothek: Auch die soll nach Renovierung des denkmalgeschützten Hauses in Nymphenburg im Frühsommer wieder eröffnen. Fotografien der Münchner Bildjournalistin Barbara Niggl-Radloff aus den Jahren 1958 bis zu ihrem Tod 2010 - ein Panorama von Künstlern und Literaten aus aller Welt - zeigt das Stadtmuseum von 19. November an.

Das Lenbachhaus plant zwei ineinandergreifende Ausstellungsprojekte, die die Sammlung zur Kunst des Blauen Reiter in Dialog mit künstlerischen Kollektiven der Moderne weltweit setzt. Die erste Schau heißt "Gruppendynamik - Der Blaue Reiter" und beginnt am 23. März, die zweite "Gruppendynamik - Kollektive der Moderne" startet am 19. Oktober. Im Sommer holt das Lenbachhaus ein höchst eigenwilliges elektronisches Musikprojekt ins Museum: Mouse on Mars. Von 11. Juni an ist die eigens für den Kunstbau entwickelte Sound-Installation, die sich mit dem Raum und seiner Architektur sowie der Wahrnehmung von Klang im Raum auseinandersetzt, zu erleben. Dazu ist für den 9. September ein Konzert von Mouse on Mars im Ampere/Muffathalle geplant. Von 17. Juli an wird dann Jeppe Heins sensorisch auf Passanten reagierender Wasserpavillon mit fast einjähriger Verspätung auf dem Vorplatz des Museums endlich aufgebaut und soll unter dem Titel "Space in Action / Action in Space" zum Kunstarealfest und darüber hinaus für sommerlichen Spaß sorgen.

Das Jüdische Museum startet am 17. März seine neue große Ausstellung "Im Labyrinth der Zeiten - Mit Mordechai W. Bernstein durch 1700 Jahre jüdische Geschichte". Zudem sind zwei Ausstellungen im Studienraum geplant: Die eine widmet sich der Geschichte des Spitzenhauses Rosa Klauber in der Theatinerstraße 35, die andere dem Fahrradpionier und Privatgelehrte Max Frankenburger, der 1888 Mitbegründer der Victoria Fahrradwerke in Nürnberg war.

Ein recht umfangreiches Programm hat sich die Villa Stuck vorgenommen. So rückt sie von 29. April an das Universum des Art-Brut-Künstlers und Weltenschöpfers Adolf Wölfli in den Mittelpunkt der Ausstellung "Bis ans Ende der Welt und über den Rand". Im Mai beginnt das partizipative Projekt von Lee Mingwei "Li, Geschenke und Rituale", für das Freiwillige schon seit Monaten Objekte liefern, die Teil der Ausstellung werden - wenn sie sich nicht gleich selbst als Mitwirkende andienen für die Ausstellung, die in Kooperation mit dem Gropius Bau - Berliner Festspiele entstanden ist. Von November an wird Nevin Aladağ unter dem Titel "Die Partitur des Raumes" Wind und Regen in der Villa Stuck Musik spielen lassen. Die Präsentation mit Installationen, Skulpturen, Textilien, Videoarbeiten und Performances ist die bislang umfassendste Einzelausstellung der in München ausgebildeten und in Berlin lebenden Künstlerin.

Das Valentin-Karlstadt-Musäum zeigt im Februar im Innenhof eine Ausstellung über das Isartor. Von Ende April an sind Bilder aus 45 Jahren Fotografie von Herbert Becke in der Ausstellung "Karl Valentin - Bilderwelten" zu sehen. Eine "Hasenausstellung" in Fortführung der Präsentation "Vorsicht Dackel" ist für den Herbst angekündigt. Außerdem gibt es Überlegungen bezüglich einer Hofausstellung zu "75 Jahre Spruchkammerverfahren im Kontext von ausgewählten Münchner Volkssängern und -schauspielern" nach einer Idee von Christian Springer. Geplant ist auch eine Sonderausstellung in Kooperation mit dem Münchner Comicfestival.

Spannend geht's auch im NS-Dokumentationszentrum nach Heimrad Bäcker mit "Ende der Zeitzeugenschaft?" (23. Juni an) weiter. Im September beginnt "On Tyranny. Graphic edition von Nora Krug und Timothy Snyder" und im Dezember "John Heartfield. Photographie plus Dynamit". Außerdem hat das NS-Dokumentationszentrum im Lockdown viele neue digitale Projekte und Veranstaltungsreihen auf den Weg gebracht.

Die städtischen Museen haben versucht, zwischen Eigenproduktionen und Kooperation ein Programm zu verwirklichen, das auf die zahlreichen Unwägbarkeiten reagieren kann und dennoch attraktiv ist. Sie sind vorbereitet. Jetzt fehlt nur noch das Signal zum Aufsperren.