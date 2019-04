7. April 2019, 18:39 Uhr Münchner Momente Zweite Heimat, erste Wahl

Warum es einen aus Berlin nach München ziehen kann, ist für viele Berliner völlig unverständlich. Dabei gibt durchaus Gründe, mit denen sich das rechtfertigen lässt. Auch wenn es ein bisschen Zeit braucht, um diese zu entdecken

Kolumne von David Pfeifer

Berlin ist immer einen Besuch wert. Vor allem, wenn man dort vor dem Umzug nach München zehn Jahre lang gelebt hat. Wenn die Freunde bei einer Stippvisite in der alten Heimat fragen, wie es einem in der neuen Heimat gehe, dann bietet sich ein Scherz an: "Großartig! Günstige Mieten, total viele Kreative in der Stadt, total international. Und andauernd ist Party." Der Gesichtsausdruck, den diese Schwärmerei auslöst, ist einfach unbezahlbar - fast so unbezahlbar wie die Münchner Mieten.

Warum es einen aus Berlin nach München ziehen kann, ist für viele Berliner völlig unverständlich. Weil die wenigsten von ihnen je ausdauernd genug an der Isar entlang gejoggt sind, um Ecken wie das Wehr am Alpinen Museum zu entdecken, das im Winter so schön schimmernd daliegt, dass es einem vor Staunen den Atem verschlägt. Und dass nicht viele Berliner im Sommer je lange genug im Hofgarten saßen, um zu hören, wie Barkeeper Charles Schumann Touristen wegen ihrer kurzen Hosen anmotzt, während im Hintergrund sanft die Kugeln der Boulespieler klackern. In München lässt sich erleben, wonach in Berlin alle suchen: Das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Im Vergleich fällt auf: In Berlin lässt sich vor allem eines erleben - Aufregung. Fashion Week, Berlinale, das Gesumse um Stars und Designer: In München ist derlei kaum denkbar. Vielleicht, weil selbst die größten Ereignisse in Perspektive gerückt werden, wenn sie sich vor Bergkulisse abspielen.

Im Winter wird in München der Schnee schneller weggeräumt als in Berlin. Und im Sommer wird der Rasen auf öffentlichen Flächen häufiger gemäht. Es wird überhaupt Schnee geräumt und Rasen gemäht, was man aber auch verlangen kann in einer Stadt, in der man Mieten zahlt wie in New York. Wen es also aus Berlin nach München zog - und wen es gelegentlich wiederum nach New York zieht, dem kann sich eine Gewissensfrage stellen: Was antworten auf die Frage, wo man nun genau herkomme? "Munich" wäre die Antwort des Herzens, aber meist reicht die nicht; oft wissen die Leute erst beim Stichwort "Oktoberfest", wovon die Rede ist - was einen wiederum nicht überall nur gut dastehen lässt. Bei aller Distanz kann "Börlin" daher immer noch die erste Wahl bei der Antwort sein.