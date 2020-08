Kolumne von Andreas Schubert

Das Lied "Es muss ein Sonntag g'wesen sein" ist eine Art inoffizielle Bayernhymne, in der die Schönheit des Landes besungen wird - mit Textzeilen wie "die Gipfel weiß, der Himmel blau, es lacht mein Herz, wohin ich schau". Vor allem Oberbayern war schon immer ein Sehnsuchtsort, und auch Menschen, die mit Bergen wenig anzufangen wissen, wurden in Oberbayern glücklich. Denn in der mallorquinischen Bildungsferne hatte ein kluger Wirt einst die Zugkraft des Namens erkannt und seine Disco am Ballermann so getauft: Oberbayern. Einen blauen Himmel gibt es da zwar nicht, dafür viele blaue Gäste, deren Herz vor allem beim Blick in Sangría-Kübel oder tätowierte Dekolletés lacht.

Der Umstand, dass dieses von versierten Sozialpädagogen wie Jürgen Drews betreute Trinken diese Saison Corona-bedingt pausieren muss, machte Zigtausende Urlauber völlig orientierungslos. Ohne Billigflug und Eimersaufen brach die Welt für sie zusammen, woraufhin viele ihr Strand-Käppi durch einen Aluhut ersetzten und seither an Wochenenden grölend durch Deutschlands Straßen ziehen, an nichts mehr glaubend als an das Böse dieser Welt. Anderen wiederum dämmerte, dass es ja noch dieses andere Oberbayern gibt. Da wo die echten Seppel wohnen, so hatten sie gehört, soll es große Gärten geben, in denen man Bier aus Gläsern, groß wie Sangría-Kübel, trinkt. Seither sieht man die Ballermänner (unter diesem Sammelbegriff sind auch Frauen subsumiert) auch in Münchner Biergärten. Zu erkennen sind sie an ihrer Uniform, die sich aus Lederhosen und lustigen T-Shirts zusammensetzt, sowie an den Bluetooth-Lautsprechern, mit denen sie zumindest die Stimmen ihrer vertrauten Trinkbetreuer abspielen können.

Im Augustiner-Keller haben sich jüngst - es war ein Sonntag - sogar zwei Tische zu einer spontanen Ballermannparty zusammengetan. Davon profitierte man auch als weniger Malle-affiner Gast. Die Partyhymnen aus der Box schienen nämlich sogar die Wespen zu vertreiben. Da hält man ein paar betrunkene Ballermänner am Nebentisch doch gerne mal eine Mass lang aus.