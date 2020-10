Kolumne von Stephan Handel

Erich Kästner schrieb, der September sei "ein Abschied mit Getümmel, mit Huhn am Spieß und Bier im Krug", während im Oktober fröstelnd die Zeit spazieren gehe. Das stimmt für das Jahr 2020 schon mal auf gar keinen Fall, weil Getümmel verboten ist, Huhn und Bier wurden abgesagt. Und der fröstelnde Oktober hat, wahrscheinlich aus Rache für sein abgesagtes Fest, sich schon der letzten Septembertage bemächtigt, gefröstelt hat nicht nur die Zeit, auch den Menschen war kalt, so kalt, dass die meisten zum Spazierengehen gleich gar keine Lust hatten.

Die Übergangsjacken bleiben mangels Übergang im Schrank, das Wetter hat, würde man's kulinarisch betrachten, direkt von Biergartenmass auf Glühwein umgezapft. In Kästners Oktober-Gedicht steht, man solle nicht den Herbst dafür büßen lassen, dass es Winter werden wird. Was aber, wenn es den Herbst überhaupt nicht gab? Von heute auf morgen war die Draußensaison vorbei, verwundert hielten die Leute morgens den Finger ins Freie und gingen dann in den Keller, den Wintermantel holen. Das passt zu diesem komplett unwahrscheinlichen Jahr, an dem aber nun aber wirklich alles durcheinander war.

Um die Verwirrung auf die Spitze zu treiben dürfen die Wirte nun ihre Parkplatzbestuhlung bis in den März behalten. Das könnte, so wie's jetzt ist, leicht ungemütlich werden, weil der Winter sogar in München ab und zu Niederschläge mit sich bringt. Deshalb soll es den Gastronomen erlaubt werden, die Freitrinkflächen irgendwie zu überdachen und auch zu beheizen. So ist das also 2020: Das Oktoberfest wird abgesagt, dafür gibt's im Dezember lauter kleine Bierzelte, über die Stadt verteilt, quasi eine Winter-Wiesn. Niemand weiß, was Erich Kästner zu diesem Durcheinander gesagt hätte, eins aber ist gewiss: Das wird ein Haufen Arbeit, die durcheinandergeratenen Jahreszeiten dann irgendwann mal wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen.