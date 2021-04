Glosse von Jakob Wetzel

Raus aus dem Corona-Winter-Frust - das hat ein Münchner Anzeigenblatt jetzt als Losung der Stunde ausgegeben, gleich auf seiner ersten Seite. Und seither ist natürlich der gute Wille enorm. Zumindest am Frühstückstisch sind alle wild entschlossen. Der Frust? Kann einpacken. Aber wie? Mehr Bewegung, heißt es im Anzeigenblatt, und da wird die Entschlossenheit plötzlich spürbar weniger wild, denn darauf haben die frühpubertierenden Kinder nun wirklich keinen Bock, Diskussion zwecklos. Man muss dazu wissen, dass rechts im Wohnzimmer eine ziemlich bequeme Couch steht. Mehr Bewegung, das ist geradezu naiv. "Raus aus dem Frust" ist ja an sich ganz okay, aber nicht zu diesem Preis.

Also was tun? Man hat im vergangenen Jahr ja schon manches ausprobiert. Frustkaufen etwa ist eine wirklich tolle Sache, und noch dazu ganz einfach: Man kauft großartige Dinge, ohne lange nachzudenken. Leider stößt das Konzept mit der Zeit an seine Grenzen. Irgendwann kann man nicht mehr auf dem Balkon sitzen, weil da jetzt die Massageliege steht, die sich so gut zusammenklappen lassen sollte. Und wo soll sie sonst hin? Zurückschicken ist peinlich, und der Nachbar hat neuerdings selber eine. Irgendwann muss man auch im Stehen essen, weil sich auf den Stühlen Bücher stapeln, denn im Regal stehen ja jetzt diese schicken Buchstützen, die aussehen wie der vitruvianische Mensch von Leonardo da Vinci, die allerdings kaum noch Platz lassen für Bücher. Und seitdem da diese faszinierende Webseite mit den professionellen Schinkenschneidemaschinen war, ist es auch in der Küche etwas eng.

Was tun? Man hat es auch schon mit Psychologie versucht, Frust ist ja Kopfsache. Was man zum Beispiel tun kann, hat neulich der Sohn vorgemacht. Als es noch Präsenzunterricht gab, kam er einmal aufgeräumt aus der Schule und erzählte: "Das war der beste Test meines Lebens!" Gemeint war der Nasenabstrich. Es ist eben alles eine Frage der Alternativen, und man muss es sich nur vorsagen: Es könnte alles noch viel schlimmer sein. Die Dinosaurier zum Beispiel hätten über so eine Corona-Pandemie vermutlich nur trocken gelacht, nachdem dieser berüchtigte Asteroid vor 66 Millionen Jahren auf die Erde geknallt war. Die hatten damals eine Krise, da kippte das gesamte Klima! Und am Ende waren alle tot.

Nun ja. Vermutlich muss doch noch eine andere Lösung her, eine richtig optimistische. Am besten eine einfache, effektive, die nicht viel Aufwand erfordert, die nichts kostet und bei der die Kinder auf der Couch hocken bleiben können. Wenn jemandem was einfällt, immer her damit.